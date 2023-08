Man könnte, nur mal zum Beispiel, Bilder aus vielen Jahrhunderten der Kunstgeschichte versammeln, auf denen Katzen zu sehen sind. Oder Hunde, auch Pferde. Zahlreiche Bücher haben genau das getan: sich auf in Öl gemalte Tiere konzentriert, ob erhaben oder putzig, und sie manchmal aus dem entferntesten Bildwinkel ins Zentrum der Betrachtung gerückt, ein Vergnügen zum Durch­blättern.

Ähnlich verfährt die Buch-, Küchenmagnet- und Merchandising-Branche mit von illustrer Hand geschaffenen Blumen und Pflanzen. Man löst ein Motiv aus dem Bildzusammenhang, um das Besondere daran zu zeigen, die handwerkliche Meisterschaft oder auch die Sorgfalt, mit der längst verstorbene Künstler selbst das Abseitige in ihren Werken behandelt haben.

Etwas deutlich Ambitionierteres hat jetzt das Museum Thyssen-Bornemisza in Madrid mit seiner gesamten Sammlung unternommen. Es hat, in Gestalt seines Direktors Guillermo Solana, den riesigen Bildervorrat aus achthundert Jahren – insgesamt mehr als tausend Werke – nach Spuren des Okkulten abgesucht. Damit daraus mehr als eine Spielerei werden konnte, musste eine gewisse Systematik her. Das Panorama dieser gut kommentierten, überaus unterhaltsamen Schau spannt sich also von Alchemie und Astrologie über Dämonen, Teufel, Spiritismus, Theosophie und Schamanismus bis zu Träumen und Orakeln.

Phantastische Knubbel und Wirbel

Einiges daran versteht sich von selbst. Etwa die Nähe der Surrealisten Dalí und Max Ernst zum bildnerischen Ausdruck des Unbewussten, weshalb die Präsenz dieser beiden wenig überrascht. Auch Magrittes berühmtes Gemälde „Schlüssel der Felder“ (1936), das die Bildscherben der draußen vor dem Fenster liegenden Landschaft in den Innenraum holt, bietet sich geradezu ostentativ der psychoanalytischen Deutung dar.

Komplexer wird es bei der Entzifferung älterer Kunst. Neuere kunstgeschichtliche Forschung hat die phantastischen Knubbel und Wirbel in der Darstellung von Felsen bei Cosmè Tura oder Marco Zoppo im fünfzehnten Jahrhundert als Anspielung auf die Steinbrüche jener Zeit und die Praxis alchemistischer Verwandlung gelesen.

Der Niederländer Roelant Savery, in Diensten Kaisers Rudolf II. in Prag, lieferte dem Herrscher im frühen siebzehnten Jahrhundert Landschaftsbilder, auf denen neben der Topographie rings um die Burg auch die Höhle zu sehen ist, die Alchemie-Fans so anzieht: als Beutestätte für Gold und Silber, als Eintritt zum Reichtum der Mineralien oder auch als Ausgangspunkt für die Suche nach dem Stein der Weisen.

Hübsch ist, wie der Kurator Solana das Motiv in der Abteilung Schamanismus wieder aufnimmt: Yves Tanguys mutmaßlich letztes Gemälde „Imaginäre Zahlen“ von 1954 lässt sich als Hommage an die bretonischen Steinreihen von Carnac und die Bedeutung alter Kultstätten lange vor unserer Zeitrechnung verstehen.

Die Ausstellung versucht nicht, letztgültige Interpretationen anzubieten. Sie will anregen, unterhalten und bezaubern. Dass ihr das gelingt, ließ sich beim sommerlichen Rundgang beobachten: Die Säle waren außerordentlich gut besucht. Mit fröhlichem Eklektizismus führt uns die Fährte des Okkulten in allen Spielarten durch ein Reich der Schatten, der Ängste, des Aberglaubens und geheimen Wissens.