Architektur-Schau in Berlin : Auch an ihrem Kragen klebte der Totenkopf

Wenn der Autor dieser Zeilen in der kalten Jahreszeit schwimmen geht, zieht er seine Bahnen gewöhnlich im ehemaligen Hallenbad der Leibstandarte SS „Adolf Hitler“ in Berlin-Lichterfelde. Die heutige Schwimmhalle Finckensteinallee entstand 1938 auf dem Kasernengelände des SS-Truppenverbands, der im Zweiten Weltkrieg schwere Kriegsverbrechen in Polen, Italien, Belgien und der Sowjetunion beging. Von 1945 an nutzte die US Army das Bad als Erholungsstätte für die in Lichterfelde stationierten amerikanischen Einheiten. 1994 übernahmen die Berliner Bä­der­be­trie­be die Schwimmhalle. Bis 2014 wurde sie aufwendig saniert. Die überlebensgroßen Sandsteinreliefs an den beiden östlichen Eingängen des Bades stehen wie das ganze Gebäude unter Denkmalschutz. Sie zeigen je ein Paar nackte Athleten, Mann und Frau, im rassistischen Monumentalstil des „Dritten Reiches“. Dahinter liegt die Kasse.

Die Lichterfelder SS-Schwimmbad wird in der Ausstellung „Macht Raum Gewalt“ in der Berliner Akademie der Künste nicht gezeigt. Dafür sieht man andere prominente Beispiele nationalsozialistischer Ar­chi­tek­tur wie das Reichsluftfahrtministerium und den Flughafen Tempelhof von Ernst Sagebiel, das Gauforum in Weimar, die Kongresshalle auf dem Nürnberger Reichsparteitagsgelände und die Ferienanlage Prora auf Rügen. In Sage­biels Büro­bau residiert heute der Bundesfinanzminister.

Der stillgelegte Tempelhofer Flughafen beherbergt unter anderem das Berliner Polizeipräsidium, eine Flücht­lings­un­ter­kunft und eine Tanzschule. Das Weimarer „Haus der Volksgemeinschaft“ wurde zum Einkaufszentrum. Der bei Kriegsende noch unfertige Gebäuderiegel in Prora wird sukzessive zum Apartmentkomplex ausgebaut und die Nürnberger Kongresshalle von 2027 an als Interimsspielstätte für die städtische Oper genutzt. Wenn man sich die Bandbreite der Nachnutzungen vor Augen führt, möchte man an die drei Be­grif­fe des Ausstellungstitels einen vierten anfügen: „. . . und Wiederverwendung“ – getrennt durch einen Gedankenstrich.

Der leitende Gedanke der Ausstellung, deren eigene Architektur vor allem aus Holzgerüsten mit eingehängten Text- und Bilddokumenten besteht, ist nicht leicht zu erkennen. Einerseits soll sie die gerade in vier Bänden veröffentlichten Forschungsergebnisse der 2017 vom Bundesbauministerium eingesetzten Historikerkommission „Planen und Bauen im Nationalsozialismus“ anschaulich machen. Andererseits will sie, wie ihr Kurator Benedikt Goebel erklärt, die maßstabsetzenden Ausstellungen der Achtziger- und Neunzigerjahre zur „Reichshauptstadt Germania“ (1984) und zur Stadtplanung der Kriegs- und Nachkriegszeit (1995) fortschreiben und aktualisieren.

Räumliche Breite, zeitliche Tiefe

Beides lässt sich schwer unter ei­nen Hut bringen. Während das Forschungsprojekt des Bundes die As­pek­te des Bauens im NS-Staat auffächert, müsste die stadtplanerische Betrachtung einen Bogen bis in die Gegenwart schlagen. Der eine Ansatz ist auf räumliche Breite, der andere auf zeitliche Tiefe angelegt; ihre Vermischung er­zeugt Kuddelmuddel. Entsprechend brü­chig ist die innere Chronologie der Ausstellung. Während der Schluss­teil mit ei­nem Überblick über die Baugeschichte der DDR und BRD und aktuellen Nutzungsbeispielen einigermaßen übersichtlich ge­glie­dert ist, setzen die Sektionen über Wohnungs- und Siedlungsbau, Partei- und Staatsarchitektur, Infrastruktur, die Mordmaschine der Lager und die „Internationalität“ des Bauens im Nationalsozialismus zeitlich immer wieder neu an.

Die Sortierung nach getrennten Sphären ist wissenschaftlich sinnvoll und ausstellungsästhetisch falsch. Vor allem verwischt sie die Dynamik des Bauwesens im Hitlerstaat, die von der Zivil- zur Kriegswirtschaft und von hypertrophen Groß- und gerasterten Wohnbauten zur Terrorarchitektur der Konzentrations- und Vernichtungslager und ihrer zahllosen Außenstellen führte. Das historische Scharnier dieser Entwicklung ist das Jahr 1940, in dem die meisten der Großprojekte eingestellt wurden.