„Staatsbürgerschaften“ im DHM : Ich möchte wählen, aber ihr lasst mich nicht

In Georg Wilhelm Pabsts Film „Ka­meradschaft“ von 1931 ereignet sich ein Grubenunglück in einer französischen Kohlenzeche im Grenzgebiet zu Deutschland. Eine Gruppe deutscher Bergarbeiter versucht unter Tage zu den eingeschlossenen Franzosen vorzudringen. Dabei stoßen die Kumpel in einem Schacht Hunderte Meter unter der Erde auf ein Gitter. Es versperrt den Durchgang auf die französische Seite. Die Gitterstäbe werden eingedrückt, die Eingeschlossenen ge­ret­tet, am Ende kommt es zu einem Verbrüderungsfest zwischen den Arbeitern der Ze­chen. Unten im Stollen dagegen reparieren Zollbeamte beider Länder in aller Stille das eingerissene Grenzgitter.

Die Grenze markiert die Zugehörigkeit eines Territoriums zu einem Staat. Die Zugehörigkeit von Menschen wird durch die Staatsbürgerschaft angezeigt. Ihr sichtbarer Ausdruck ist der Reisepass, der Ge­burts­da­tum und körperliche Merkmale seines Besitzers festhält. Im Mittelalter und der frühen Neuzeit dienten Pässe, die von fürstlichen oder städtischen Kanzleien ausgestellt wurden, ­meist Ge­sandten und Diplomaten als Schutzbrief. Die Ausstellung „Staatsbürgerschaften“, die der Berliner Rechtshistoriker Dieter Gosewinkel im Deutschen Historischen Mu­se­um eingerichtet hat, lässt ihren Darstellungszeitraum freilich erst im Jahr 1789 be­gin­nen. Die Französische Revolution erfindet ei­nen neuen Begriff von Zugehörigkeit, in­dem sie den Status des „citoyen“, des Staatsbürgers, auf alle Bewohner des französischen Staatsgebiets ausdehnt.

Der Code civil wiederum, den Napoleon 1804 erlässt, be­schränkt diesen Status auf in Frankreich geborene männliche Familienmitglieder, ihre Frauen und Kinder. Damit ist der theoretische Rahmen abgesteckt, in dem sich die Ausstellung be­wegt und dessen Schlagworte noch heute die Diskussion prägen: ius sanguinis und ius soli, Bluts- und Abstammungsrecht versus Orts- und Territorialprinzip.

Raphael Gross, der Direktor des Mu­se­ums, suchte nach einem Aufhänger für eine Ausstellung über den Begriff Heimat, als er mit Gosewinkel über dessen Spezialthema sprach. Es spricht für die geschichtspolitische Übersicht des DHM-Chefs, dass er das Vorhaben aus dem Nebelreich der Trachten, Gesänge und Bierkrüge ins kalte Wasser der Identitätsnachweise und Einbürgerungsverfahren steuerte. Die Passage hat sich gelohnt. „Staatsbürgerschaften“ ist ei­ne der überraschendsten Präsentationen im Pei-Bau seit Langem. Dabei kommt Go­se­win­kel zugute, dass er sich auf die mu­se­ums­didaktische Erfahrung seiner Ko-Kuratorin Dorlis Blume stützen konnte. Noch wichtiger aber war seine Entscheidung, den Beobachtungsbereich der Ausstellung von zwei auf drei Länder auszudehnen.

Denn zu Deutschland und Frankreich, die von Beginn an gesetzt waren, hat Gosewinkel als drittes Beispiel Polen hinzugefügt. Das bringt nicht nur den Vorteil, dass die europäische Mittellage Deutschlands anhand seiner Beziehungen zu seinen territorialen Nachbarn im Westen und Osten veranschaulicht werden kann. Es stellt der „verspäteten Nation“ auch eine noch spätere gegenüber. Die erste polnische Verfassung von 1791, die den Idealen der Französischen Revolution verpflichtet war, galt nur zwei Jahre, ehe sie von den Signatarmächten der zweiten Polnischen Teilung außer Kraft gesetzt wurde. Erst einhundertdreißig Jahre später errang das Land von Neuem seine Unabhängigkeit. In­zwi­schen aber hatte sich die staatsbürgerschaftliche Gemengelage in Mitteleuropa entscheidend verändert.

Während nämlich das deutsche Kaiserreich, um der unübersichtlichen Einbürgerungspraxis seiner föderalen Teilstaaten ein Ende zu machen, im Jahr 1913 das Ab­stam­mungs­recht endgültig gesetzlich verankert hatte, war die Zweite Französische Republik den umgekehrten Weg gegangen. Um möglichst viele männliche Einwanderer zum Dienst an der Waffe heranziehen zu können, hatte sie 1889 ein am Territorialprinzip orientiertes Gesetz verabschiedet, dessen Einbürgerungskriterien nach den Bevölkerungsverlusten im Ersten Weltkrieg noch einmal deutlich gelockert wurden. Für polnische Arbeitsmigranten, die in den Jahrzehnten vor und nach dem Krieg in großen Mengen nach Westen strömten, bedeutete dies, dass sie viel leichter französische als deutsche Staatsbürger werden konnten.