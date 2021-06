Kunstausstellung in Dresden : Alte Klischees, neu genutzt

Bis zum erstaunlichsten Effekt dieser Ausstellung muss man ganz ans Ende gehen und dann noch hinaus auf den Innenhof des barocken Japanischen Palais. Dort steht ein Exemplar jener „Friedensstatue“, die 2011 in Südkorea vom Künstlerpaar Kim Seo-Kyung und Kim Eun-Sung zur Erinnerung ans Schicksal der sogenannten Trostfrauen – systematisch aus im Zweiten Weltkrieg eroberten Ländern verschleppte Zwangsprostituierte für Japans Soldaten – geschaffen wurde. Die Aufstellung des halben Dutzends mittlerweile über die ganze Welt verteilter Bronzegüsse hat regelmäßig Proteste der jeweiligen japanischen Botschaften hervorgerufen, zuletzt erst vor einem Jahr in Berlin. Von dort ist die „Friedensstatue“ jetzt nach Dresden gereist, wo sie so präsentiert wird, dass ihr die im Palais-Hof als Trägerfiguren des Obergeschosses dienenden Hermen über die Schulter zu blicken scheinen – und bei diesen Bildwerken handelt es sich, dem Namen des Gebäudes entsprechend, um Darstellungen von Japanern.

Das ist die erstaunlicherweise unausgewiesene Pointe dieser Sonderausstellung der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden (SKD), deren Museum für Völkerkunde im Japanischen Palais residiert. Die Schau, nach langen Monaten der pandemiebedingten Schließung nun zugänglich, befasst sich mit der Bewältigung von Traumata und trägt deshalb den Titel „Sprachlosigkeit“. Man darf auch staunen, dass Léontine Meijer-van Mensch, die Direktorin der ethnografischen Sammlungen der SKD, als Leitfaden für „das laute Verstummen“ (so der Untertitel) die Literatur gewählt hat, mit Gedichten von Paul Celan am Anfang ihrer „Entdeckungsreise“. Das Manuskript seiner Büchnerpreisrede von 1960 hatte Celan, ein Überlebender der Schoa, mit der Notiz versehen: „Schweigen inhärent dem Sprechen“. Dennoch ist Sprachlosigkeit etwas ganz anderes als Schweigen, und das ist nicht die einzige Inkongruenz dieses Ausstellungsvorhabens, das sich historischen Menschheitsverbrechen in – alphabetisch geordnet – Armenien, Australien, Deutschland, Indonesien, Korea und Namibia widmet und sie natürlich gerade nicht beschwiegen sehen will. Es versteht sich durchaus als therapeutisch. Sprachtherapeutisch, wenn man so will.

Gedichte laufen von unten nach oben

Denn wer Kontexte der gezeigten Objekte und Installationen sucht, ist weitgehend auf eine mehr als dreihundertseitige Begleitpublikation namens „Diskursbuch“ angewiesen. Die wenigsten Artefakte in den beiden weitläufigen Ausstellungsgeschossen sind so selbsterklärend wie der Auftakt: Arnulf Rainers Radierung „Streckung aus Schockversteck“ von 1978, die mit einer emporstrebenden menschlichen Silhouette den Triumph über Demütigungen proklamiert. Das ist aber auch das biederste Element im Palais. Die sofort einsetzenden „Textspuren“, auf Böden und Wänden aufgedruckte Gedichtpassagen, streben dagegen danach, die übliche Rezeption zu verstören, indem sie überwiegend von unten nach oben zu lesen sind.