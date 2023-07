Mit den Secessionen begann in München, Wien und Berlin der Aufbruch in die künstlerische Moderne. Eine Ausstellung in der Alten Nationalgalerie erzählt von ihrer großen Zeit um 1900.

In der Fabrik der künstlerischen Moderne sind die Secessionen die Förderbänder. Sie stellen die neue Kunst nicht her, aber sie nehmen sie auf und transportieren sie weiter, zum Markt, zur Welt, zum Publikum hin. Keine von ihnen kommt ohne einen Schauraum aus, der die Produkte ihrer Mitglieder für die Öffentlichkeit ausstellt; und fast jede entsteht aus der Unzufriedenheit mit einer älteren, oft aus ständischen Traditionen erwachsenen Künstlervereinigung heraus, in der das Ausstellen zur Massenabfertigung verkommen ist. Auslese und Absonderung stehen am Anfang der Secessionen, und sie prägen ihre Geschichte bis zum Schluss. Im zwanzigsten Jahrhundert, mit dem Aufblühen des Kunstmarkts, schießen sie dutzendfach aus dem Boden, in Kassel, Stuttgart, Leipzig, Dresden, Darmstadt und anderswo, und so schnell, wie sie gegründet werden, spalten sie sich auch wieder. Nur drei Vereinigungen reichen ins neunzehnte Jahrhundert zurück, und von ihnen, den allerersten ihrer Art, handelt die Ausstellung in der Alten Nationalgalerie.

Andreas Kilb Feuilletonkorrespondent in Berlin. Folgen Ich folge

Ein Trio von Kämpferinnen empfängt die Besucher im obersten Geschoss des Stülerbaus auf der Museumsinsel: geradeaus die „Judith“ von Klimt aus dem Wiener Belvedere, rechts und links davon je eine „Pallas Athene“ von Klimt und Stuck. Würde man das Konzept der Ausstellung wörtlich nehmen, müsste in der Mitte ei­gent­lich ein Bild von Liebermann hängen. Aber der Gründungsvorsitzende der Berliner Secession hatte eine Abneigung ge­gen historische Kostümierungen, und so hat es seine Richtigkeit, dass seine Landschaften, Stadtbilder und Porträts im Hintergrund an den Wänden des Hauptsaals hängen, wo sie mit Landschaften und Porträts von Stuck und Klimt kommunizieren.

Ein Frontalangriff auf die Hofkunst der Kaiserreiche

Auch das deutliche Übergewicht der Ma­le­rei aus Wien ist keine kuratorische Willkür. Die Münchner Secession wurde 1892, die Wiener 1897 und die Berliner 1898 gegründet, aber nur das von Joseph Maria Olbrich entworfene Haus der Wiener Secessionsausstellungen steht immer noch, und allein von ihm strahlte die Aura eines eigenen Stils in die europäischen Kunsthauptstädte aus. Dabei spielte Klimt die entscheidende Rolle. Als er zum ersten Präsidenten der Wiener Künstlervereinigung gewählt wird, ist er gerade dabei, sich in den Meister der ornamentalen Bildflächen zu verwandeln, den wir kennen. Das Porträt der Serena Pulitzer Lederer von 1899 aus dem Metropolitan Mu­seum markiert den Höhe- und Endpunkt seiner impressionistischen Phase, während die ein Jahr zuvor entstandene „Pallas Athene“ schon zu seinen Hauptwerken gehört.

Anders als Stuck, dessen Pallas als fleischige Matrone auf goldenem Grund po­siert, verlegt Klimt den Goldglanz in die Rüstung und gibt dem Gesicht der Weisheitsgöttin unter dem Helm die flackernden Augen ei­ner Hypnotiseurin. Beide Secessions-Wahrzeichen tragen ein Gor­go­nen­haupt auf der Brust und eine Frauenskulptur in der linken Hand. Aber während Stucks Figur eine bronzene Nike festhält, ist es bei Klimt eine nackte Schönheit mit ausgebreiteten Armen: die Ikone der nuda veritas. Aus dem Abwehrzauber ge­gen die Altvorderen macht er einen Frontalangriff auf die Hofkunst der mitteleuropäischen Kaiserreiche.

Die Secessionen, so international sie sich gaben, waren kein Gemeingut des Westens, sondern eine Station des deutschen Sonderwegs. In Paris hatte schon der Salon des Refusés von 1863 das Ende des akademischen Kunstideals eingeläutet. Im deutschsprachigen Raum, wo sich gekrönte Banausen von Historienmalern huldigen ließen, ging die Ablösung zäher vonstatten. Typisch ist das Beispiel Berlin, wo der Krach im Berliner Künstlerverein um eine Ausstellung mit Bildern Edvard Munchs 1892 die Abspaltung der Gruppe der Elf befeuerte, in der Liebermann und Walter Leistikow den Ton angaben. Sieben Jahre später, nach einem weiteren Eklat um ein abgelehntes Gemälde Leistikows, erweiterten sich die Elf zur Berliner Secession, der von Anfang an auch Frauen wie Dora Hitz und Sabine Lepsius und „Rinnsteinmaler“ wie Hans Baluschek angehörten. Der Frauenanteil blieb ein Alleinstellungsmerkmal Berlins, die Auf­he­bung der Trennung zwischen Architektur, Malerei und Kunsthandwerk dasjenige Wiens.