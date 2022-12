Ausstellung in Halle : Als Europa unter die Panzerreiter fiel

Der Tote lag ausgestreckt mit dem Kopf in Nordostrichtung in einem Eichensarg. Seine Waffen, ein langes Eisenschwert mit vergoldeter Scheide und ein zerbrochener Kompositbogen, begleiteten ihn. Neben ihm ruhte sein Streitross in Bauchlage in einer flachen Grube, voll aufgezäumt und bereit für den Ritt in die Unterwelt. Das spektakulärste Objekt der Grabstelle war indessen die Unterlage, auf die man den Toten gebettet hatte: ein Lamellenpanzer aus mehr als fünfhundert gelochten Eisenplatten, die mit Lederriemen und Garnschnüren zu einem beweglichen Panzer verbunden waren. Diese Rüstung und die Schnelligkeit seines Pferdes machten den Reiter auf einem Schlachtfeld des Frühmittelalters nahezu unbesiegbar.

Das Grab des Reiterkriegers wurde 2017 beim Autobahnbau in der ostungarischen Stadt Derecske entdeckt. Noch jünger, nämlich erst drei Jahre alt, sind Funde aus einem Hügelgrab in Mamai-Gora am Unterlauf des Dnipro, aus dem Pfeilspitzen, ein Kurzschwert und eine Amphore der Skythen-Kultur des sechsten Jahrhunderts vor Christus ge­bor­gen wurden. Die Ausstellung im Halleschen Landesmuseum für Vorgeschichte, in der der Plattenpanzer aus Derecske seinen großen Auftritt hat, während die Objekte aus Mamai-Gora aus Kriegsgründen in ukrainischen Schutzbunkern bleiben mussten, ist also sowohl historisch als auch zeitgeschichtlich auf der Höhe. Zu­gleich benennt sie in wünschenswerter Klarheit, was den Krieger aus Ostungarn und die Toten vom Dnipro verbindet: Sie waren Reiter, sie waren No­maden – und sie zogen nach Europa.

Bei den Hunnen fühlte sich der Römer frei

Für die Geschichtsschreiber der griechisch-römischen Antike und ihre Nachfolger, die in christlichen Klöstern saßen, waren Reiternomaden die Ausgeburten der Hölle – Städtezerstörer, Systemfeinde, Heiden und Barbaren. Dass man die Sache auch von einer anderen Seite sehen konnte, er­lebte der oströmische Gelehrte Priskos, als er im fünften Jahrhundert nach Christus an einer Gesandtschaft seines Kaisers Theodosius zum Hunnenkönig Attila teilnahm. In dessen Lager traf er einen Mann, der einstmals römischer Bürger gewesen war und nun mit seiner Familie bei den Hunnen lebte. Als Priskos ihn fragte, warum er zum Feind übergelaufen sei, antwortete der Mann, als Rö­mer sei er zwar kultiviert gewesen, aber als Hunne sei er frei – oh­ne Steuerlast und Untertanenpflichten außer der Heeresfolge für Attila.

Die Ausstellung in Halle blendet solche lebenspraktischen Erwägungen zwar weitgehend aus, aber sie führt, nach einem allzu kurzen Eingangskapitel zu vorchristlichen Reitervölkern, die materiellen Vorteile einer Existenz im hunnischen Machtbereich vor: Ketten, Fibeln, Hals- und Ohrringe, Broschen, Schwertbeschläge, allesamt aus Gold. Allerdings musste man, um mit solchen Preziosen bestattet zu werden, zur hunnischen Oberschicht gehören – die freilich nicht nur aus nomadischen Kavalleristen, sondern auch aus ihren germanischen Ge­schäfts­part­nern bestand. Diese asiatisch-europäische Konföderation war ei­ne Zu­gewinn­gemein­schaft, die so lange hielt, wie das auf Beutezügen geraubte und durch Tribute erpresste Edelmetall ins Hunnenreich strömte. Als der Goldfluss stockte, weil sich die Römer auf die hunnische Kriegsführung eingestellt hatten, löste sie sich binnen weniger Mo­na­te auf, die überlebenden Hunnen verschmolzen mit der ansässigen Bevölkerung.