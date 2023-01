Ausstellung in Berlin : Sie fanden eine Heimat in der Kunst

Ihren Namen bekam die Bewegung erst, als sie in Gefahr war. Im Jahr 1923 kündigte die Société des Ar­tistes Indépendants an, dass die Pariser Künstler bei ihren jährlichen Sa­lon-Ausstellungen künftig nach Nationa­litäten geordnet ihre Arbeiten zeigen sollten. Für den in Witebsk geborenen Marc Chagall, der gerade aus Moskau über Berlin nach Paris zurückgekehrt war, bedeutete das, dass er als Bürger der Sowjetunion, für den aus dem seinerzeit österreichisch-ungarischen Krakau stammenden Moïse Kisling, dass er als Pole antreten musste. Dasselbe galt für den einstigen russischen Untertan Louis Marcoussis aus Warschau, während die in der ehemals reichsdeutschen Grenzstadt Metz geborene Lou Albert-Lasard jetzt französische Staatsbürgerin war.

Viele der regelmäßig im Salon des In­­dépen­dants ausstellenden Bildhauer und Maler hatten zudem eine Herkunft ge­mein­sam, die über das Nationale hinausging: Sie waren Juden. Ihr Recht, in Paris zu leben und arbeiten, wurde vielfach be­strit­ten, am nachdrücklichsten in einem Ar­tikel in der Zeitschrift „Mercure de France“, der die in ihm gestellte Frage, ob es „eine jüdische Kunst“ gebe, zwar bejahte, jener Kunst aber zu­gleich jede ästhetische Qualität absprach. Gegen diese neue Form antisemitischer Demagogie wandte sich der Kritiker André Warnod in ei­nem Aufsatz, in dem er die jüdischstämmigen gezielt neben die nichtjüdischen ausländischen Künstler in Frankreich stellte – also Jules Pascin neben Pi­casso, Marcoussis ne­ben Juan Gris, Ossip Zadkine und Jacques Lipchitz neben Ga­la­nis und van Kees van Dongen. Sie alle fasste er unter einen Be­griff, der zuvor für die französische Spitzenmalerei der Spätgotik geprägt worden war: die „École de Paris“.

Aber gab es diese Schule wirklich? Im Auktionswesen wird der Ausdruck vor al­lem für Künstler aus der ersten Hälfte des zwanzigsten Jahrhunderts verwendet, de­ren Marktwert nicht an den von Chagall, Mo­di­gli­ani und Chaim Soutine heranreicht. Die Ausstellung, die das Jüdische Museum Berlin gemeinsam mit dem Mu­sée d’art et d’histoire du Judaïsme in Paris konzipiert hat, versucht die „École de Pa­ris“ jetzt neu aufzuwerten, indem sie ihr einerseits die drei Kunstmarkt-Stars wieder einverleibt, andererseits den Blickwinkel auf jüdische Künstler verengt. Es geht also, anders als bei Warnod, eben nicht um Picasso und Gris, sondern um je­ne Kunsttalente aus Ost- und Mitteleuropa, die vor 1920 nach Paris kamen, um in der französischen Metropole ihr Glück zu machen. In dieser Verkürzung liegt auch ein Stück historischer Realismus, denn Warnod konnte 1925 noch nichts von der deutschen Besetzung Frankreichs und der Schoa ahnen, der zahlreiche jüdische Mitglieder der „École de Paris“ zum Opfer fielen.