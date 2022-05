Weimarer Schau zu Sprachgewalt : Pop-up-Stände im Plattenbau

Eine so umfassende Schau von Gegenwartskunst gab es in Weimar lange nicht: „Neuspréch“ befragt die Macht der Sprache und öffnet die Klassik-Stiftung zur Stadt.

Wer in diesen Tagen durch Weimar spaziert, der stößt auf obskure geometrische Körper: weiße Zacken auf dem Theaterplatz, in der Schillerstraße oder am Stadtschloss. Überall im historischen Zentrum sind die Monolithen verteilt, die mit expressionistischen Aufschriften versehen sind. „Sprachexplosionen“ nennt das die Klassik Stiftung. Auf den Gebilden sind die Textfragmente von Weimars berühmtesten Persönlichkeiten aufgedruckt. Goethe und Schiller, Wieland und Herder, Nietzsche und Gropius. Die Klassik Stiftung will 2022 mit ihrem Themenjahr „Sprache“ auf die Macht der Worte aufmerksam machen, die Ausstellungssaison widmet sich dem Spannungsfeld von Poesie, Diplomatie und Philosophie.

Viele der aufgestellten Objekte tragen Zitate, die an die Gegenwart andocken. „Wir schlafen sämmtlich auf Vulkanen“, heißt es bei Goethe und nun auch am Frauenplan. In seinem Wohnhaus steht auf einer Wand „Gedichte sind gemalte Fensterscheiben“. Vor dem Stadtschloss wurde das „Sprachlabor“ aufgestellt, eine Holzhütte, die als „Speakers Corner“ fungieren soll und in der Lesungen, Workshops und Poetry Slams stattfinden. Damit soll auch der bisher ungenutzte Platz vor der Bastille „in einen Kunstort“ verwandelt werden, sagt Ulrike Lorenz, Leiterin der Klassik Stiftung, die sich zum Ziel gesetzt hat, die unbekannten Flecken der Stadt einzubeziehen.

So will sie mit Pop-Up-Ständen die Klassikerkultur auch in das Plattenbaugebiet Weimar-Nord bringen. In Goethes Kutschenraum hingegen setzt der Designer Stefan Matlik Wörter in Bewegung und hat einen weiteren Wirtschaftsraum mit Goethes erotischen und zensierten Versen versehen. Im Schillerhaus wird zudem die Ode „An die Freude“ mit ineinander übergehenden Videostatements von Politikern, Wissenschaftlern und Musikern verknüpft.

Psychedelische Wasserbilder und lautmalerische Parolen

Doch die Auftaktschau findet im Schiller Museums statt, in denen George Orwells „Neusprech“, die durch Sprachpolitik umgestaltete Sprache aus seinem dystopischem Roman „1984“, der Aufhänger ist. „Neuspréch: Kunst widerspricht“ ist der Titel dieser Konzeptkunstschau. Die Ausstellung zeigt Arbeiten von fünfzehn zeitgenössischen Künstlern, die sich mit der Macht von Sprache auseinandersetzen. „Kunst kann etwas, was normalerweise kaum auffällt. Sie macht Sprache sichtbar, sie zeigt das Sprechen“, heißt es im Begleittexten dazu.

Schon am Eingang, dem Raum der „These“, werden die Besucher von Simon Starkes Planeninstallation „Kunst verspricht sich“ empfangen, in der mithilfe von Kaligraphie Texte zur Kunst von Adorno und Luhmann kombiniert werden. In der Videoinstallation „Gesundbrunnen“ des Künstlerkollektiv reproducts verschmelzen psychedelische Wasserbilder mit Sprachfragmenten. Gunter Reski seziert mit seinen collageartigen Werken samt lautmalerischen Parolen wie „Das Endgerät Farbtube interessiert sich auch für den Auftrag“ den künstlerischen Produktionsprozess. Dazu malt er einen Künstler, der akribisch mit seinem Pinsel arbeitet.

Im Nebenraum sind Goethe- und Schillerdevotionalien, wie Postkarten und Dosen aus der wilhelminischen Ära ausgestellt, die daran erinnern sollen, wie die Worte der großen Dichter durch das Kunsthandwerk verarbeitet wurden. Dazu passt die großflächige Installation „Philoars-Library“ von Andrea Tippel, die auf die Wände Buchtitel fiktiver Bücher druckt, die aus ihrer Sicht noch geschrieben werden müssten.

Die Rezeption Schillers als Videoskulptur

Ebenfalls an die Devotionalien angelehnt ist eine historische Vitrine aus der Anna-Amalia-Bibliothek, die Buchattrappen aus der Zeit der Klassik und Romantik enthält. Sie führen das Medium Buch vor, das als Versteck für eine Giftapotheke oder eine Schnapsflasche zweckentfremdet wird. Daneben stehen noch drei weitere Vitrinen im Raum der „Antithese“. In einer liegt die als Buch gebundene Ausgabe der Literaturzeitschrift „Horen“, die Friedrich Schiller in den Jahren zwischen 1795 und 1797 herausgegeben und in deren erster Ausgabe die „Briefe zur ästhetischen Erziehung des Menschen“ veröffentlicht hat.

„Durch die Schönheit wird der sinnliche Mensch zur Form und zum Denken geleitet; durch die Schönheit wird der geistige Mensch zur Materie zurückgeführt und der Sinnenwelt wiedergegeben“, heißt es darin. Einen Kontrast dazu bilden die satirisch aufgeladenen Bilder und Objekte von Ingrid Scherr, die die Rolle des Künstlers als Erschaffer eines Werkes ins Visier nehmen und dabei auch nicht vor Schiller Halt machen. In der Videoskulptur „Schillerkomplex“ erzählt Scherr die Geschichte der Schillerrezeption.

Kunst spricht und verspricht sich, das ist das Credo der Schau, die eine Revolution für die Klassik Stiftung ist. Eine so umfassende Ausstellung von Gegenwartskunst hat es in Weimar seit mehreren Jahren nicht mehr gegeben. Außerdem will sich die Stiftung auch zur Stadt hin öffnen. Erstmals können das Schiller- und Goethewohnhaus durch die historischen Eingangstüren kostenlos betreten werden. Seit dem Mauerfall hat es das nicht mehr gegeben. Mit einer „Weimar-App“, die die Kulturorte mit Videos und Texten vorstellt, und Instagram-, Twitter-, und TikTok-Aktivitäten sollen junge Zielgruppen angesprochen werden.

Zudem will Ulrike Lorenz, die zuvor die Kunsthalle in Mannheim leitete, sich auch der zeitgenössischen Kunst widmen: „Weimar war stets ein Ort der Avantgarde und mit der Bauhaus-Universität haben wir eine Hochschule, die diesen Anspruch bis heute in die Stadt trägt“. Passend dazu ist der Abschluss des Sprachparcours durch die Weimarer Innenstadt. In einer Ecke der Schillerstraße steht auf einem der zackenförmigen Gebilde „Spießbürger“, „Feen“ und „Zauberschwestern“ geschrieben. Eine Reisegruppe lässt sich vor der Stadtmöblierung fotografieren – die Neujustierung der Klassik Stiftung, sie ist in vollem Gange.

Neuspréch: Kunst widerspricht. Im Schiller-Museum, Weimar; bis 10. Juli. Kein Katalog.