Aktualisiert am

„Labyrinth Knossos“ in Oxford

„Labyrinth Knossos“ in Oxford :

„Labyrinth Knossos“ in Oxford : Muttergöttin und Menschenopfer

Wie der amerikanische Unternehmer Victor Kiam, dem sein Rasierapparat von Remington so gefiel, dass er die ganze Firma kaufte – so jedenfalls der Werbespruch –, war Sir Arthur Evans, Direktor des Ashmolean Museum in Oxford, derart versessen auf die Ausgrabung des vermeintlichen Minospalastes von Knossos, dass er das Land kaufte, auf dem 1878 Indizien für eine größere Struktur gefunden worden waren. Der ursprüngliche Entdecker war der kretische Kaufmann und Amateur-Archäologe Minos Kalokairinos.

Gina Thomas Feuilletonkorrespondentin mit Sitz in London. Folgen Ich folge

Allein schon dessen Benennung nach dem sagenhaften König Minos spricht von der anhaltenden Wirkung der Mythen und deren Verquickung mit der nationalen Identität, die auch auf die Freilegung des bronzezeitlichen Machtzentrums Kretas einwirkte, wie die bemerkenswerte Ausstellung „Labyrinth: Knossos, Myth and Reality“ im Ashmolean Museum von Oxford veranschaulicht. Sie durchleuchtet das Ineinandergreifen von Sage und Geschichte bei der Suche nach dem Labyrinth, in dem König Minos den monströsen Minotaurus gefangen hielt, den Theseus mithilfe des Fadens der Ariadne tötete.