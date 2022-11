Barockkünstler Heimbach : Er malte alles, was nicht Krieg ist

Als der Dreißigjährige Krieg ausbricht, ist Wolfgang Heimbach fünf Jahre alt. Als sich der Schwerpunkt der Kampfhandlungen nach Norddeutschland und in die Nähe der Grafschaft Oldenburg verlagert, ist er zehn. Als Heimbach nach fünfjähriger Ausbildung zum Maler 1636 aus den Niederlanden in seinen Geburtsort Övelgönne bei Bremen zurückkehrt, hat sich der Konflikt durch den Eintritt Frankreichs abermals ausgeweitet. Die verheerende Schlussphase des Krieges verbringt der Katholik Heimbach in Italien, während er die Feldzüge des Münsteraner Fürstbischofs Christoph Bernhard von Galen ge­gen die Niederlande zwanzig Jahre später als Hofkünstler aus nächster Nähe miterlebt. Als er 1679 in Osnabrück stirbt, ist der Holländische Krieg, an dem ne­ben Frankreich auch Schweden, Spanien und England teilgenommen haben, gerade zu Ende. Der Frieden hält vier Jahre, dann donnern wieder die Kanonen.

Andreas Kilb Feuilletonkorrespondent in Berlin. Folgen Ich folge

Trotz dieser von Pulverdampf und Blut verdunkelten Biographie spielt der Krieg in Heimbachs malerischem Werk fast keine Rolle. Nur einmal, am Bildhorizont eines Reiterporträts des dänischen Königs Friedrich, zeigt er eine Schlacht als fernes Spektakel. In seinem vorletzten Lebensjahr schließlich malt Heimbach eine „Wachstube mit kartenspielenden Offizieren“, in der die Instrumente des Tötens, Harnische, Helme, Pistolen, wie Plunder auf dem Bo­den verstreut liegen. Am Kaminfeuer da­hin­ter wird Bier getrunken und um Geld gezockt. Ein Diener hängt einen Degen an einen Nagel an der Wand. Man könnte meinen, die Welt sei wieder heil.

Anstelle von Schlachtenbildern malt Heimbach alles, was nicht Krieg ist: Verlobungen, Bankette, Bibelgeschichten, ländliche Idyllen, nächtliche Interieurs, Aktszenen, Doppel- und Einzelporträts. Am liebsten erzählt er mehrere Geschichten in ei­nem Bild. Auf seinem Hauptwerk „Abendliche Gaststube mit Bettlern“ sind nicht weniger als fünfundvierzig Figuren zu se­hen, darunter sieben Bettler, die ihr Almosen teils schon erhalten haben, teils noch scheu und demütig von Tisch zu Tisch ge­hen mit dem Hut in der Hand. Die Gäste werden derweil in verschiedenen Stadien der Verköstigung gezeigt: Einige be­stel­len gerade ihr Essen, andere schmausen und plaudern schon mit vollen Backen, wieder andere sind bereits beim Bezahlen. Vorne rechts dreht sich Wildbret am Spieß, Teller werden mit Fleisch und Gemüse ge­füllt. Aber obwohl man zahlreiche Bewegungen, offene Münder, lachende Gesichter und klappernde Bestecke sieht, liegt eine auffällige Stille über der Szene, so als hätte das ganze Wirtshaus für den Maler einen endlosen Augenblick lang innegehalten.

In der Ausstellung im Kunstmuseum in Münster, der zweiten Station eines gemeinsam mit dem Landesmuseum in Oldenburg erarbeiteten Projekts, wird der lebensgeschichtliche Hintergrund dieser Lautlosigkeit nur beiläufig erwähnt: Heimbach war taubstumm. Er sei „gar nachdenklich und merksam“, könne auch Lippen lesen und „mit einem Finger vorgeschriebene Wörter verstehen“ notiert der Hofchronist des Oldenburger Grafen Anton Gün­ther über den fünfzigjährigen Maler, der nach langem Aufenthalt in Österreich, Italien und Dänemark wieder einmal in seine Heimat zurückgekehrt ist. Während er in Rom, Neapel, Florenz, Kopenhagen und Wien Könige, Vizekönige, Erzherzöge, Großherzöge und sogar Papst Innozenz X. mit si­che­rem Strich, breiter Palette und leicht starrer Pose porträtiert hat, begnügt sich Heimbach hier mit den mäßigen Honoraren eines Provinzfürsten, dessen Altersantlitz er in groß- und kleinformatigen Bildern eindrucksvoll festhält.

Doch er bleibt nicht lang. Als Anton Günther, der einst seine Ausbildung finanzierte, 1667 stirbt, reist Heimbach abermals nach Dänemark, doch diesmal lässt ihn Friedrich III. abblitzen. Nach Deutschland zurückgekehrt, findet er Obdach beim Münsteraner Fürstbischof, für den er eines seiner beliebten Porträts zu Pferde, aber auch eine „Taufe Christi am Jordan“ malt. Sein Meisterwerk aus dieser Zeit indessen ist das „Mahlzeitstillleben mit Magd hinter einem Fenster“, eine virtuose Mixtur dreier niederländischer Genres: Nachtstück, Stillleben und Trompe-l’Œil. Die Magd lugt aus dem dunklen Bildgrund durch ein Gitterfenster, dessen zersprungene Scheibe ihr rechtes Auge aufleuchten lässt, auf ein Sortiment aus Fleisch, Käse, Obst, Brot, Salz, Bier und einem Römer Wein. In ihrer Gier klammert sie sich mit allen zehn Fingern an den Fensterrahmen. Es ist die Haltung eines Fuchses vor dem Sprung.

Mehr zum Thema 1/

In solchen Zaubereien und in Interieurs wie der „Abendlichen Unterhaltung am Ka­min“ zeigte Heimbach, was er bei den Niederländern gelernt hatte: die Lichtsetzung der Caravaggisten, die Stofflichkeit der Delfter Schule, die szenischen Kniffe der Bauernmaler. Weniger geschickt war er, wie seine für Graf Anton Günther ge­mal­te „Badende“ zeigt, bei der Darstellung weiblicher Nacktheit, und auch seine Bibelhistorien wirken süßlich und steif. Für frühere Kunsthistoriker, die sich an die Meister aus Holland und Italien und ihre Schüler aus dem süddeutschen Raum hielten, genügte das, um Heimbachs Werk zu vergessen. Dass er nun wenigstens im regionalen Rahmen wiederentdeckt wird, zeigt, dass der Geniediskurs nicht ausreicht, um die Kunst der frühen Neuzeit zu begreifen.

Um einen Satz von Alexander Kluge zu variieren: Je näher man die Kunstgeschichte anschaut, desto ferner schaut sie zurück. Bei Heimbach, der mit be­grenzten Mitteln viele Genres bedienen musste, um sich in der Welt des Hochbarocks zu behaupten, scheint sie uns zuzuzwinkern: Auch hier ist die Schönheit am Werk. Man muss sich nur einlassen auf ihren stilleren Glanz.

Wolfgang Heimbach. Ein deutscher Barockmaler an europäischen Höfen. Im LWL-Museum für Kunst und Kultur Münster, bis zum 4. Dezember. Der Katalog kostet 29 Euro.