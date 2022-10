Kaiserin Friedrich und Kunst : Die malende Monarchin

Niemand, der in diesem Herbst die Räume des Museums Kronberger Malerkolonie betritt, wird auf den ersten Blick erkennen können, im Zentrum welcher Stürme sich die Malerin der ausgestellten Bilder zu Lebzeiten befand. An den Wänden hängen Porträts, Landschaften und Stillleben, in Öl auf Leinwand, gezeichnet oder aquarelliert. Der Stil ist akademisch, die Ausführung häufig brillant. Seidenstoffe schimmern, Haare glänzen, die Blicke der Dargestellten sind ausdrucksvoll. Die Meisterschaft ist verblüffend: Wann hatte eine Kronprinzessin und spätere Kaiserin dafür Zeit?

Ihr Leben hatte sich Victoria sprichwörtlich anders ausgemalt, als sie noch Teenager in England war, wo sie 1840 geboren wurde, als älteste Tochter und erstes Kind der Königin von England. Mutter und Tochter trugen denselben Namen, auch das war Programm. Die Hochzeit von Victoria mit einem preußischen Prinzen wurde früh und strategisch ins Auge gefasst. Die englische Mutter war schon mit einem Deutschen verheiratet, Prinz Albert von Sachsen-Coburg und Gotha. Das Mädchen erhielt die beste aller möglichen Ausbildungen und bewies noch dazu in allem Talent. Gut malen und zeichnen zu können war nur eine ihrer Begabungen. Sie wurde ein politischer Kopf, belesen und klug.

Aus den jungen Jahren zeigt die Kronberger Ausstellung ein Aquarell, das zu Herzen geht. Victoria war dreizehn Jahre alt, als sie 1853 eine sonnenbeschienene romantische Szene malte, in der ein junger Verehrer mit Federhut und Schnurrbart vor seiner Angebeteten kniet. Beide sind märchenhaft schön gekleidet, die Stimmung ist heiter, man meint, die Vögel zwitschern zu hören. Die Liebenden schauen sich in die Augen. Eine Widmung gibt es auch. „Ich hoffe“, schrieb sie auf Deutsch unter das Bild, „daß diese kleine Zeichnung Dir gefallen wird, denn ich habe sie express für Dich gemacht.“ Der Beschenkte war Prinz Friedrich Wilhelm von Preußen, der spätere Ehemann und Kaiser Friedrich III., der nur 99 Tage regierte. Er starb 1888 an Kehlkopfkrebs. Uns Nachgeborenen zeigt das frühe Werk, dass auch echte Prinzessinnen davon träumen, Prinzessin zu sein. Und es in der Wirklichkeit anders kommen kann.

Der Widerstand, der sich gegen Victoria regte, hatte einen Namen: Es war Otto von Bismarck, der Victoria zum Feindbild machte, wenige Jahre nachdem sie 1858 nach der Hochzeit nach Preußen gekommen war. In Berlin und Potsdam hatte sie zunächst ein ungewöhnlich kalter Winter empfangen. Auch ein verschneites Preußen gibt es in der Ausstellung zu sehen, in Form der Ansicht des Potsdamer Neuen Palais, das Victoria malte. So abweisend wie der Himmel auf dem Papier war auch die Stimmung, die ihr häufig entgegenschlug. Die Ehe allerdings mit Friedrich Wilhelm, genannt „Fritz“, war glücklich. Die enge Verbindung des Paares reizte den großen Gegenspieler umso mehr.

Vernichtungskrieg durch Gerüchte

Zu den harmloseren Intrigen von Bismarck, ab 1862 preußischer Ministerpräsident, gehörten einige Anekdoten, die er über die Kronprinzessin erfand. Zum Beispiel verbreitete er, Victoria würde nur alte Männer zum Ausreiten einladen, um diese auszustechen und sie gesundheitlich zu ruinieren. Die Stoßrichtung war deutlich. Es sollte das Bild einer herrischen und dominanten Person gezeichnet werden, Charakterzüge, die das 19. Jahrhundert Frauen nicht verzieh.