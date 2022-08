Liebermann-Schau in Berlin : Was zählt, ist allein der Moment

Zwischen 1905 und 1913 verbrachte Max Liebermann fast jeden Sommer im holländischen Badeort Nordwijk. Eine Ausstellung in der Liebermann-Villa am Wannsee zeigt die Bilder, die er dort malte.

Ende Juli 1908 malt der gerade einundsechzigjährige Max Liebermann in seiner Sommerfrische den „Strand bei Nordwijk“. Liebermann ist schon seit Anfang des Mo­nats in dem Badeort an der holländischen Nordseeküste, aber bislang, so klagt er dem Direktor der Berliner Nationalgalerie, Hugo von Tschudi, in einem Brief, habe ihn das schlechte Wetter am Arbeiten gehindert. Die Wetteraufzeichnungen be­stä­ti­gen seinen Unmut: Am 15. Juli beträgt die Durchschnittstemperatur in Nordwijk 13,2 Grad Celsius, die Niederschlagsmenge 16,2 Millimeter. Am 20. Juli, Liebermanns Geburtstag, fällt zwar kein Niederschlag mehr, dafür bläst der Wind mit 5 Beaufort aus Nordnordost bei 15,8 Grad mittlerer Wärme. Von Klimawandel kann noch keine Rede sein.

Andreas Kilb Feuilletonkorrespondent in Berlin. Folgen Ich folge

Auf Liebermanns Gemälde hat sich der Regen verzogen. Dicke weiße Wolken jagen durch den blauen Himmel über dem Strand. Vorne fegt der Wind Haufen von Sandkörnern über den nassen Untergrund, dahinter reihen sich Strandkutschen, fahrende Umkleidekabinen, im seichten Wasser. Ihre Nutzer treiben als ferne bunte Punkte im Wellenschaum. Im Vordergrund planschen links zwei Jungen in einem Wasserarm, den die nächtliche Flut zu­rück­ge­las­sen hat, während ihre Gouvernante mit dem dritten Kind, einem Mädchen mit Haube, ihrem Treiben zusieht. Rechts liest eine Frau in Holzpantinen in einem Brief. Hinter ihr blickt ein Reiter im blauen Mantel auf das aufgewühlte Meer hinaus.

Das alles hat Liebermann mit raschen, fast ungeduldigen Pinselstrichen hingetupft, hingezaubert, ins Dasein geholt. Seine Palette reicht, dem Wetter angemessen, von sandigem Ocker über Blau und Flaschengrün bis zum Dunkelbraun des Ho­ri­zonts, aber dazwischen sind bunte Farbflecken eingestreut wie Gelächter in einem Ballsaal, ein Gelb, ein Hellrot, ein krachendes Weiß, ein Aufblitzen nackter Haut. Bei der Kunstkritik gilt Liebermann, der großbürgerlichste der deutschen Maler, als langweilig, man geniert sich dafür, dass sein Frühwerk hinter Courbet und Manet, sein Spätwerk hinter Monets Seerosen und Cé­zannes Mont Sainte-Victoire zurückbleibt. Dabei muss man nur genau hinschauen, um zu erkennen, worin die einzigartige Qualität dieses Malers besteht: in der präzisen, den Farbrausch des Impressionismus souverän unterbietenden Skizze des Augenblicks, ei­ner in der Kunstgeschichte seltenen Balance von Dauer und Flüchtigkeit. Zu den Be­din­gun­gen dieser Augenblickskunst gehört das Bewusstsein, dass die Welt, die sie er­fasst, im Moment ihrer Bildwerdung schon vergangen ist. Liebermanns altmeisterliche Heiterkeit liegt darin, dass er dieses Vanitas-Gefühl nicht, wie die Symbolisten, zum gefälligen Trübsinn eintrocknen, sondern sich von ihm schöpferisch antreiben lässt.

Mit Anfang sechzig ist er auf der Höhe seines Könnens

In der Ausstellung mit Gemälden aus Nordwijk, mit der die Liebermann-Villa am Wannsee den 175. Geburtstag des Malers feiert, kann man sehen, wie sich Liebermanns Stil zwischen 1905, als er den Badeort in den Dünen entdeckte, und 1913, als er zum letzten Mal kam, entwickelt. Nämlich gar nicht. Mit Ende fünfzig, Anfang sechzig ist er auf der Höhe seines Könnens, das Wechselspiel von im­pres­sio­ni­sti­schen Formen und naturalistischen Details be­herrscht er mühelos. Was ihn in Nordwijk reizt wie zuvor in Scheveningen und Amsterdam, ist die Zwiesprache mit den Klassikern: mit Vermeer („Hauseingang“), Ruisdael („Dünenlandschaft“) und Millet („Ge­mü­se­kar­ren“). Aber statt wie der Meister aus Delft jeden Ziegel zu konturieren, dreht er die dörfliche Szene ins Skizzenhafte. Auch hier interessiert ihn nicht die Dauer, sondern der Moment.