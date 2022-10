Ägypten-Expedition von 1842 : Preußentour ins Land der Pharaonen

Am 15. Oktober, einem Samstag, setzen die sechs Reisenden aus Deutschland und ihre beiden englischen Begleiter oberhalb von Kairo über den Nil und reiten am Westufer nach Gizeh. Dort erklimmen sie die Che­opspyramide, denn es gilt, einen besonderen An­lass zu feiern. Heute ist der Geburtstag des preußischen Königs Friedrich Wilhelm, und um ihn zu begehen, hat die Reisegruppe nicht nur einen Picknickkorb und eine Fahne mitgebracht, die unter Hochrufen auf dem Gipfelplateau enthüllt wird, sondern auch eine Gedenktafel in Hieroglyphenschrift. „So sprechen die Diener des Königs, des Name Sonne und Fels Preußens ist, Lepsius der Schreiber, Erbkam der Architekt, die Brüder Weidenbach die Maler, Frey der Maler, Franke der Former, Bo­no­mi der Bildhauer, Wild der Architekt: Heil dem Adler, Schirmer des Kreuzes . . .“

Es ist das Jahr 1842. Anfang September sind die Teilnehmer der Expedition in Alexandria gelandet, drei Wochen später ha­ben sie mit Kisten voller Bü­cher, Karten, Zeichenutensilien, Messinstrumente, Brillen und einem Daguerreotyp (das am Ende unbenutzt bleibt) die ägyptische Hauptstadt er­reicht. Die Pyramidenbesteigung ist der symbolische Höhepunkt ih­res Aufenthalts. Der Schweizer Maler Jakob Frey hat die Szene festgehalten: oben die Europäer in Frack und Weste, darunter ih­re einheimischen Begleiter in hellen Leinenkleidern. Die Hü­te werden ge­schwenkt, die Tafel wird in einen Balken am Pyramideneingang eingelassen. Dann be­ginnt die Forschungsarbeit. Sie dauert drei Jahre.

Die Ausstellung, die die Ägyptensammlung der Staatlichen Museen zum hundertachtzigsten Jahrestag der preußischen Expedition an den Nil im Neuen Mu­se­um auf der Mu­se­ums­in­sel eingerichtet hat, stand vor der Aufgabe, die Geschichte des Unternehmens zu erzählen, ohne zu einer Vitrinen-Version von „Terra X“ zu werden. Denn die Expedition war ja keine Räuberpistole, sondern der An­fang der Ägyptologie als Wissenschaft in Deutsch­land. Mehr als dreizehnhundert Zeichnungen, fast siebeneinhalbtausend Papierabklatsche und Dutzende Gipsabdrücke ägyptischer Re­­liefs, Wandmalereien und Tempelarchitekturen brachten die Reisenden zurück nach Berlin, dazu vermehrten neunzehnhundert Originalstücke, die als Geschenk des Gouverneurs Mehmed Ali Pascha an Friedrich Wilhelm IV. gingen, den Objektbestand der königlichen Sammlungen. Die in zwölf Bänden bis 1859 publizierten „Denkmäler aus Ägypten und Äthiopien“, die den Er­trag der Expedition in Wort und Bild dokumentierten, wurden zum internationalen Standardwerk; viele ihrer Illustrationen und Erläuterungen spiegeln bis heute den Forschungsstand.

Andererseits gab es auf der Tour der preußischen Experten vom Mittelmeer bis zu den nubischen Fürstentümern am Blauen Nil jede Menge abenteuerlicher Vorkommnisse, manche davon mehr, die meisten weniger erfreulich. Sandstürme tobten, Be­du­inen überfielen das Lager, Krankheiten wüteten unter den Reisenden. Allein die Geschichte des Kindersklaven, den Karl Richard Lepsius, der Leiter der Expedition, von einer sudanesischen Prinzessin ge­schenkt bekam, böte Stoff genug für einen Postkolonialroman neuester Bauart. Lepsius, der sich weigerte, den Knaben als persönlichen Besitz zu behandeln, legte schon auf der Reise Geld für ihn zurück. In Berlin ließ er Gaber Mariam, der als Christ geboren war, zum Missionar ausbilden. Dabei ging offenbar etwas schief, denn der junge Sudanese wurde ohne offiziellen Auftrag in seine Heimat zurückgeschickt.