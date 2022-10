Ausstellung in Lübeck : Schon immer ein schmutziges Geschäft

Unter ökologischen Aspekten war die Herstellung von Stoffen schon immer problematisch, und Ausbeutung ist hier schon lange an der Tagesordnung: Eine Ausstellung in Lübeck widmet sich dem Textilhandel im Mittelalter.

Weberschiffchen scheinen zu fliegen, leicht klackern die schlanken Holzteile der Webstühle. Faden zu Faden fügt sich geschwind zu strahlend leuchtenden Wolldecken. Man muss sie einfach anfassen, darüberstreichen wollen. Im Schatten von St. Marien kann man in einer mit großen Fenstern zur Gasse namens Schüsselbuden geöffneten Werkstatt der Vorwerker Diakonie erleben, was für eine ungeheure Arbeit, Gestaltungskraft und Kenntnisse nötig sind, um das herzustellen, was dem Menschen in den meisten Regionen der Welt erst das Überleben sichert: der Stoff, aus dem Kleidung gemacht wird.

Es lohnt sich, diese Manufaktur zu besuchen, bevor man in die neueste Ausstellung des Europäischen Hansemuseums geht. „Guter Stoff“ heißt sie, lange Textilbahnen gliedern den schwierigen Saalraum über den Resten des einstigen Dominikanerklosters am Burgtor, kräftige Farben auch hier – das Mittelalter hielt auf strahlende Stoffe. Und dafür wurde, wie man schnell lernt, ein die ganze damalige westliche Welt umfassendes Handelsnetz gesponnen, im Westen vor allem nach Flandern und England, wo Händler in Brügge und London die kostbaren Waren aus dem Mittelmeerraum stapelten und nach Nordosten verkauften.

Auch damals schon war die Textilindustrie ein Riesengeschäft, die Großmachtrolle Englands baute wesentlich auf seinen Schafen, der Reichtum Flanderns auf den Webwerkstätten auf. Und Lübeck als Haupt der Hanse profitierte davon, diese Produkte nach Norden und Osten zu vermitteln, über Nowgorod bis ins Reich der Mongolen und nach China. Doch im Unterschied zur heutigen Massenproduktion, die den globalen Textilhandel auf ein Volumen von 1,87 Billionen Euro im Jahr hat anwachsen lassen, ging es damals um den Handel von Luxusstoffen; nur sie versprachen großen Gewinn.

Brutale Ausbeutung schon im Mittelalter

Aus konservatorischen und räumlichen Gründen können im Hansemuseum nur einige alte Proben neben den nachgewebten Kopien gezeigt werden. Unter den Originalen finden sich allerdings so spektakuläre Exponate wie der Stoffkatalog aus dem sechzehnten Jahrhundert, der einem Brief beigefügt worden war. Außerdem muss man in Lübeck nicht weit gehen, nur bis ins St.-Annen-Museum am anderen Ende der Altstadt, um die originale Stoff-Pracht des Mittelalters im großen Format zu erleben, gemalt auf den großen altniederländischen und norddeutschen Altären oder real im Saal mit den bis heute unglaublich schillernden Priestergewändern aus der Danziger Marienkirche, die seit dem Zweiten Weltkrieg an der Trave bewahrt werden.

Solche Pracht war nur wenigen vorbehalten. Seide war bis ins späte zwanzigste Jahrhundert für den Alltagsgebrauch fast undenkbar, das sprichwörtliche Seidenband eine Kostbarkeit. Im Vergleich zu diesen herrlichen Gewändern scheinen die nachgewobenen Proben in „Guter Stoff“ deswegen matt, sie fühlen sich auch oft erstaunlich grob an. Schnell verständlich wird so, warum man bis ins neunzehnte Jahrhundert unter den dicht gewalkten und gekämmten, warmen, aber kratzigen Wollkleidern lieber noch ein glattes, mit zunehmendem Gebrauch weicher werdendes Leinengewand trug.