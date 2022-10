Fotografien von Gauri Gill : Wie Alice im Kaninchenloch

Glaube bloß nicht, Du könntest mich durchschauen. Maskenspiel am Schnittpunkt von Selbstreflexion und Selbstdarstellung: „Acts of Appearance“. Bild: Gauri Gill

Beginnen wir hinten, im letzten von neun Kabinetten, über die in der Frankfurter Schirn das Werk der indischen Fotografin Gauri Gill ausgebreitet ist. Beginnen wir mit dem Tod. Elf riesige Abzüge in Schwarz-Weiß zeigen Grabstätten in der Wüste des west­lichen Rajasthans, die von den Bewohnern dieser Einöde, manche sesshaft, manche Nomaden, darunter ebenso Hindus wie Mus­lime, ausgeschaufelt, hergestellt, angelegt wurden. Oder wie soll man das nennen, wenn man die Toten schlicht im Bo­den verscharrt und darüber kaum mehr als ein paar Steine verteilt oder die Zweige laublosen Gestrüpps, bestenfalls ergänzt um einen Tonkrug und ganz selten nur mit einem Namen versehen. Es wird nicht lange dauern, so viel wird dem Betrachter mit einem leichten Schauder augenblicklich be­wusst, bis die Markierungen sich im Wind und Regen auflösen und der Ort zurückfällt in die Endlosigkeit dieser un­wirtlichen Landschaft. Was indes bleibt, sind Gauri Gills ins Monumentale vergrößerte Fotografien, größer als die Stätten selbst, größer als das Leben. In ihnen bleibt die Erinnerung an die Toten wach. Sie sind zu den eigentlichen Grabmalen geworden.

Dass nun ausgerechnet im Zentrum ebendieses Raums in einer Vitrine zu­gleich acht kleinformatige Bilder ausgebreitet sind, die von einer Entbindung auf dem Sandboden einer armseligen Behausung berichten, erweckt für einen Mo­ment arg plakativ den Eindruck, es sei Gauri Gill um die Spanne des Daseins und den Kreislauf des Lebens zu tun. Aber das ist nicht ihr Thema. Ihr geht es um Nähe und Vertrauen, um Intimität. Die Hinterbliebenen der Toten hatten sie zu den Gräbern geführt. Eine Hebamme hatte sie in die Hütte gebeten.

Begonnen hat Gauri Gill ihre Karriere nach einem Studium in Indien und den Vereinigten Staaten 1994 als Fotojournalistin für die Zeitschrift „First City Magazine“ in Neu Delhi. Schon im folgenden Jahr, mit gerade einmal fünfundzwanzig, gründete sie mit anderen Journalisten die politische Wochenzeitschrift „Outlook Magazine“, für die sie vor allem ländliche Gebiete be­suchte. Als ihr Vorschlag einer langfristig angelegten Reportage über Dorfschulen mangels aktuellem Aufhänger abgelehnt wurde, kündigte sie kurzerhand und begann 1999 mit ihrer Serie „Notes from the Desert“, an der sie noch heute arbeitet und für die sie mittlerweile so viele Bilder aufgenommen hat, dass sie aus ihrem Ar­chiv immer wieder neue, in sich geschlossene Themenblöcke herausziehen kann. Und weil sie für ihre Arbeit mitunter ra­dikal unterschiedliche ästhetische Ansätze wählt, könnte die Präsentation in Frankfurt mit zweihundertvierzig Bildern aus einem Dutzend Serien leicht als Gruppenausstellung missverstanden werden.

Gemeinsamer Ausgangspunkt aller Aufnahmen ist die enge Zusammenarbeit mit den Menschen. Das beginnt bei Porträt­sitzungen mit jungen Mädchen in einem ambulanten Atelier während eines Frauenfestivals in der Wüste, aus dem ein mehrjähriger Workshop für Schülerinnen hervorgegangen ist, und endet noch lange nicht bei ihren über Jahre hinweg fort­gesetzten Beobachtungen des Überlebenskampfes einer alleinerziehenden Mutter mit ihren Töchtern am Rand einer Dorf­gemeinschaft. Sie sei sich vorgekommen, erinnert sich Gauri Gill, wie Alice, nachdem sie ins Kaninchenloch gefallen war. Auf­gewachsen in der Großstadt, war sie in einer fremden, oft übersehenen Welt ge­landet, deren Bewohnern sie mit ihren Fo­tografien eine Plattform bieten wollte. Sie wollte Aufmerksamkeit schaffen für jene, denen alle Rechte entzogen sind. Deshalb ihre Solidarität mit Frauen und mit den niedersten Kasten der streng hierarchisch ausgerichteten indischen Gesellschaft. Und sie wollte die Menschen einbinden.

Nirgendwo zeigt sich die Kooperation deutlicher als in der Serie „Acts of Ap­pearance“, für die sie zwei Künstler bat, statt der bunten Pappmaché-Masken von Gottheiten und Dämonen, die sie Jahr für Jahr für eine Prozession herstellen, alltägliche Gesichter zu entwerfen, mit Ausdrücken von Liebe und Angst, Trauer und Wut, um am Schnittpunkt von Selbst­reflexion und Selbstdarstellung das Dorfleben mit all seinen Freuden und Konflikten zu inszenieren. Dass bald schon Tiermasken hinzukamen, später sogar Masken von Gegenständen wie einem Bleistift oder einem Fernsehgerät, zeugt nicht nur von der Begeisterung der Beteiligten für das Projekt, sondern führt es vor der Kulisse einer Sparkasse oder in einem Krankenhauszimmer, vor einem Laden mit überteuertem Angebot oder auf einem komplett ausgedörrten Feld mit seinen Fragen nach Strategien des Überlebens direkt auch auf eine politische Ebene, wenngleich dem westlichen Be­trachter das subversive Potential der Bilder eher verborgen bleibt.

Deutlicher zeigt sich Kritik an sozialen Ungerechtigkeiten, auch ökologischen Pro­blemen, in Gauri Gills Gemeinschaftsarbeit mit dem Künstler Rajesh Vangad. Sie fotografierte ihn an vermeintlich uninteressanten und optisch wenig aussagekräftigen Orten, die jedoch in seiner Biographie eine zentrale Rolle spielen. Dann zeichnete er wie eine Art bildnerischen, in­neren Monolog Tausende kleiner Figuren, Gebäude oder Fahrzeuge auf die Ab­züge, um etwa von mystischen Begegnungen im Wald zu berichten, aber auch von der brutalen Vertreibung der Bewohner eines Dorfs.

Mit ihrer Masken-Serie war Gauri Gill 2017 auf der Documenta 14 vertreten, dort sind die Bilder der Frankfurter Kuratorin Esther Schlicht aufgefallen. Die große und großartige Ausstellung in der Schirn ist überhaupt erst Gills zweite in Deutschland. Es wurde höchste Zeit.

Gauri Gill – Acts of Resistance and Repair. Schirn Frankfurt; bis 8. Januar 2023. Der Katalog kostet an der Kasse 35, im Buchhandel 45 Euro.