Ausstellung „Femme fatale“ : Männer und Frauen, die auf Sirenen starren

Sie sei herrschsüchtig, grausam, manipulativ und gefühlskalt, so das männliche Urteil über Jahrhunderte hinweg in Literatur und Kunst. Also das Gegenteil jener Susanna, die das Kölner Wallraf-Richartz-Museum gerade zum Thema einer Ausstellung im Windkanal von MeToo auserkoren hat, einer je nach Perspektive auf Gemälden und Skulpturen als passives Opfer, unschuldige Verführerin, aber auch wehrhafte Frau dargestellten biblischen Figur.

Während sich Susanna den sexuellen Nachstellungen mächtiger geriatrischer Stalker verweigert, dreht die Femme fatale, die ebenfalls schon in der Bibel in der „verhängnisvollen“ Gestalt einer Salome, Judith oder Delila auftaucht, den Spieß um und setzt ihre Sexualität als Waffe ein.

Damit ist das kulturhistorische Feuerwerk männerverschlingender Succuben, die in der Themenausstellung „Femme fatale. Blick – Macht - Gender“ gezündet wird, natürlich lange noch nicht ausgeschöpft. Die Antike identifizierte den dämonischen Vamp bereits in der Medusa, in Pandora oder Circe.

Ungezählte mit Schlangen flirtende Evas später schlüpften im Fin de siècle Frauen wie Sarah Bernard oder Alma Mahler-Werfel in die mythische Rolle, geisterten leicht bekleidet durch die Stummfilmzeit und den Film noir, um sich in den Sixties schließlich selbst zu besingen, wie Nico, die Front-Frau von Velvet Underground, in dem Lied „Femme fatale“, und spätere Selbstzerstörerin ihres Images einer eiskalten Schönheit.

Und weil das Ausgraben weiblicher Präsenz in männerdominierten Domänen gerade auch im Kunstbetrieb en vogue ist, nimmt die Hamburger Kunsthalle nun dieses eigentlich abgestandene, weil hypersexualisierte männliche Projektionsbild epochenübergreifend ins Visier, übervoll mit fleischlichen Schauwerten und zugleich als didaktische Lehrstunde, die auf Wandtexten und in einer Begleitbroschüre des jungfeministischen „Missy“-Magazins so lange ideengeschichtlich einordnet, theoretisch determiniert und kontextualisiert, bis jedes Werk ins vorgelieferte Thesenförmchen passt.

Kombinatorisches Fährtenlesen? Unerwünscht. Dahinter steckt ein tiefes Misstrauen gegenüber einem Publikum, dem man nicht zutraut, allein aus der Gegenüberstellung historischer Beispiele und zeitgenössischer Querschüsse aus der Hand einer Ulrike Rosenbach, Valie Export oder Francesca Woodman eigene Schlüsse zu ziehen. Das ist bedauerlich, denn die vom Kurator Markus Bertsch versammelten orientalischen Schwerttänzerinnen, Loreleys und Phrynes sind hochkarätig besetzt und erfüllen damit zumindest den Anspruch eines in die Materie vorbildlich einführenden Seminars.

Ob Franz von Stuck, Edward Munch, Aubrey Beardsley oder Gustav Moreau, es ziehen kunstgeschichtliche Klassiker ebenso in ihren Bann wie weniger prominente Repräsentanten eines Zeitgeistes, etwa der belgische Symbolist, Okkultist und Theosoph Jean Delville, der auf seiner Kreidezeichnung „Das Idol der Perversität“ von 1891 die Frau zum Inbegriff der tödlichen Wollust stilisierte, während der Franzose Gustave-Adolphe Mossa, 1905 der Sphingen und Salomes offenbar bereits überdrüssig, deren deformierten Körpern groteske Züge verlieh.

Selbst im Impressionismus zeigt man sich fündig, wenn sich ein Max Liebermann des Themas „Simson und Delila“ annimmt und die alttestamentliche Geschichte als Geschlechterkampf zwischen weißen Bettlaken und männlichen Unterwerfungsgesten inszeniert, in einer Zeit, in der Frauen an die Universitäten drängten und auf das Wahlrecht pochten. In der Weimarer Republik taucht auf der neusachlichen Bühne schließlich die „Neue Frau“ auf. Im Herrenanzug und Zylinder auf dem roten Bubikopf spielt sie auf den Bildern einer Jeanne Mammen weiterhin ihre erotischen Reize aus, nur dass die Adressaten jetzt in einem lesbischen Partyvolk zu verorten sind. Eine Demontage überkommener Stereotypen, die bis heute nachwirkt.

Die Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen, als Marlene Dietrich in „Der blaue Engel“ einem Professor als laszive Lola ganz klassisch den Verstand raubte, spart man sich da lieber. Das finale Kapitel ruft erwartbar das Ende der Femme fatale aus. Da schreitet dann Maria Lassnig als nackte Riesin durch eine großstädtische Kulisse. Dorothy Iannone lässt eine vollbusige Amazone breitbeinig als Freiheitsstatue posieren und Sylvia Sleigh schickt eine mit beiden Geschlechtsmerkmalen ausgestattete „Lilith“ in die non-binäre Arena. Selbstverständlich gesellt sich eine sich entspannt auf einem Bett rekelnde schwarzhäutige Venus der südafrikanischen Malerin Zandile Tshabalala dazu. Angst muss man als Mann vor ihnen nicht haben. Nur ein wenig Sorge um den eigenen angestammten Platz.

Deswegen verwirrt es schon ein wenig, wenn die Fotografin Nan Goldin ihr Ein-Kanal-Video „Sirens“ (2019-2021) als melancholische Hommage an den Rausch und die machtvolle Sinnlichkeit durch die Film- und Pop-Geschichte vagabundierender Sirenen konzipiert. Das hypnotische Kleinod, das auf der von Cecilia Alemani kuratierten 59. Biennale von Venedig zu sehen war, versammelt Szenen aus dreißig ihrer Lieblingsfilme, darunter die Champagner verschlingende Romy Schneider in dem unfertigen Filmprojekt „L’Enfer“ von Henri-Georges Clouzot.

Oder das erste schwarze Supermodel der Welt, Donyale Luna, die im Alter von 34 Jahren an einer Überdosis Heroin starb. Dazwischen taucht das kurze Schnipsel einer lüstern starrenden Männergruppe aus Fritz Langs „Metropolis“ auf. Ob Goldin eine Hassliebe zur Femme fatale pflegt? Da ist sie dann jedenfalls wieder, die Gleichsetzung von weiblicher Anziehungskraft, Ekstase, Sucht und Krankheit – und die mitgeschickte Warnung, dem Lockruf des ewig die Sinne umnebelnden Abgrunds zu entsagen.

Femme fatale. Blick – Macht – Gender. Hamburger Kunsthalle, bis zum 10. April. Der Katalog kostet 55 Euro.