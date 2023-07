Das nennt man Punktlandung. Gerade rechtzeitig zur anstehenden Krankenhausreform, die mit Ausnahme Bayerns von allen Bundesländern beschlossen wurde, zeigt das Münchner Architekturmuseum eine Ausstellung, die sich mit der Zukunft der Gestaltung von Klinikgebäuden beschäftigt. Sogar mit hohen politischen Weihen aus Berlin: Gesundheitsminister Karl Lauterbach ist Schirmherr.

Auch bei diesem Thema hat Corona die Ausgangslage verändert. Die Pandemie traf die Krankenhäuser unvorbereitet. Zudem droht in Deutschland ein ­Kliniksterben beziehungsweise eine ­Systemreform. Man muss in München nur an den Südwestrand der Stadt schauen. Dort steht mit dem Klinikum Großhadern ein Krankenhaus der Maximalversorgung als Sanierungsfall, in das der Freistaat Bayern in den nächsten Jahren Milliarden Euro für Neubau und Sanierung wird stecken müssen. In dieser abweisenden Bettenburg, die erst 1971 den Betrieb aufgenommen hat, hat die Ko-Kuratorin der Schau, Tanja C. Vollmer, Erfahrungen als Leiterin der Psychoonkologie gesammelt. Sie ist Gastprofessorin für Architekturpsychologie an der Technischen Universität München und berät mit eigener Firma mit Sitz in Rotterdam Kliniken.

Die zusammen mit dem Hausherrn Andres Lepik und Lisa Luksch entwickelte Ausstellung orientiert sich an einer „evidenzbasierten Krankenhausarchitektur“ und illustriert diese anhand von Beispielen aus aller Welt. Deutschland kommt vor, ist aber keineswegs eine Speerspitze der Bewegung. Ein Krankenhausbett eröffnet die Schau, der Rest ist Text und Fotografie, ein Leseparcours durch einen Hain von Stellwänden. Einige erweisen sich mit ihrer nach unten breiter werdenden Form als Stolperfalle.

Eine beeindruckende wandhohe Infografik zeigt mit vielen Zeitpfeilen eine Globalgeschichte des Krankenhauses, beginnend ums Jahr 1200, mit Gründungsdaten der Kliniken, deren Umbau- und Modernisierungsphasen, bedeutenden medizinischen Durchbrüchen sowohl in der Medizintechnik als auch bei Medikamenten, immer vor dem Hintergrund der Ausbruchsdaten von Epi- und Pandemien. Als Pionierin wird die schottische Landschaftsarchitektin Maggie Keswick Jencks vorgestellt, die, selbst von Krebs betroffen, ein „Briefing der Sinne“ entwarf und als Raumprogramm umsetzte. Ihr erstes psychoonkologisches Therapiezentrum wurde 1996 in Edinburgh eröffnet, heute gibt es neunundzwanzig dieser unter dem Namen „Maggie’s“ bekannten Einrichtungen, die meisten im Vereinigten Königreich. Die Architektin selbst hat die Früchte ihres Engagements nicht mehr erlebt, weil sie von der Krankheit besiegt wurde, die formelhaft als „schwer“ bezeichnet wird.

Die Umgebung als Ko-Therapeut

Auch die Schweizer Architektur-Weltstars Herzog & de Meuron haben sich Ende des zwanzigsten Jahrhunderts mit einem Neurorehabilitationszentrum in Basel des Themas angenommen. Runde Deckenfenster lassen in jedes Patientenzimmer sozusagen den Himmel herein, machen Lichtwechsel erfahrbar, Regen hörbar. Die Umgebung soll künftig für den Patienten als Ko-Therapeut arbeiten, sie soll im Idealfall „umarmend“ sein.

Die Therapie, welche die Ausstellungsmacher künftigen Krankenhäusern verordnen, nennen sie selbstbewusst „Die heilenden Sieben“. Als Schlagwörter werden Orientierung, Geruchskulisse, Geräuschkulisse, Privatheit und Rückzugsraum, Power Points, Aussicht und Weitsicht sowie Menschliches Maß aufgefahren.