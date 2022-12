Der lange Atmen der Kunst : Ein Hauch von Covid und Georg Floyd

Wie schaut die Kunst nach Covid auf eine existenzielle Alltäglichkeit? Eine Ausstellung in der Kunsthalle Hamburg zeigt wie sich in der bildenden Kunst die Sicht auf das Atmen verändert hat – und verweist auch auf die Gegenwart.

Der junge Johann Wolfgang von Goethe besuchte 1768 die Dresdner Gemäldegalerie. In „Dichtung und Wahrheit“ schrieb er später begeistert über die Gemälde des in Den Haag tätigen Gottfried Schalcken. Dessen Nachtstücke prägten sich ihm derart ein, dass er, zurück im Gastzimmer, das Interieur wie ein Bild des Niederländers wahrnahm: „. . . eine Lampe erleuchtete den enghäuslichen Zustand, wo denn mein immer mehr geübtes Auge sogleich das schönste Bild von Schalcken erblickte, von dem ich mich nicht losmachen konnte, so dass es mir allen Schlaf vertrieb.“ Ähnlich ergeht es einem in der Themenausstellung „Atmen“, wo das Bild „Junger Mann auf eine Fackel pustend, um eine Kerze anzuzünden“ (1692–1696) auf die kommenden Blackouts einstimmt, so sie denn kommen mögen.

Kerzen sind in Kiew längst Mangelware. Hierzulande noch ein erschwingliches Gut, wenn auch in den Regalen der Supermärkte immer seltener anzutreffen. Vor der Elektrifizierung waren sie bekanntlich ein Luxus, der sich überproportional häufig in Darstellungen auf Gemälden niederschlug. Man musste damals nah herantreten, um nach Einbruch der Dunkelheit das Verschwimmen der Konturen oder das Hervortreten von Reflexionseffekten zu erkennen. Das tut man trotz Tageslicht auch angesichts der aufgeplusterten Wangen des Jungen, der die Flamme mit Sauerstoff versorgt. Und dann wäre da noch die Frau im Schatten. Sie betrachtet das Gegenüber neugierig, als könnte sie jeden Moment die geistreiche Konversation einer Salonnière beginnen, wäre da nicht die Gefahr, dass dem Jungen die Luft ausgeht und das Tête-à-Tête ein plötzliches Ende nimmt.

Seifenblasen und Rauch im Barock

Ein halbes Jahrhundert früher malt der Utrechter Caravaggist Hendrick ter Brugghen zwei Knabenporträts. Der eine spielt Blockpfeife. Der andere, mit dem Rücken zum Betrachter stehend, Querpfeife. Auch dieser Niederländer ist von der Kraft des Atems fasziniert, von der Kreativität, die er befördert. Keine Töne, keine Sprache ohne Einatmen und Ausatmen. Und auch kein Tod. Weshalb sich auch seine Zeitgenossen an Vanitas-Motiven nicht sattsehen konnten, wie weitere Gemälde beweisen: Totenköpfe, verwelkende Blumen, sich in der Luft auflösender Tabakrauch. So orchestral stimmig die Alten Meister von den Kuratorinnen Brigitte Kölle und Sandra Pisot zusammen mit anderen Epochen und Medien kombiniert werden, atmosphärisch flankiert von aerodynamisch weißem Wandstrich, ergibt der Parcours durch mehrere Gebäudeteile zunehmend ein in die Gegenwart weisendes Gesamtbild – inklusive Verweise auf den gewaltsamen Erstickungstod eines George Floyd.

Rund 45 Positionen stehen in einem zeitenübergreifenden Dialog. Schon im Foyer fallen Seifenblasen von der Decke herab. Kaum am Boden angekommen, hauchen sie ihr Leben aus. Man könnte die Installation „En el Air“ der Mexikanerin Teresa Margolles für verspielt halten. Das Gegenteil ist der Fall. Die gerichtsmedizinische Assistentin und Künstlerin bevorzugt Materialien, die mit Toten in Berührung gekommen sind. In Mexiko-Stadt mit ihrem Drogenkrieg muss sie nicht lange suchen. Die Seifenblasen hat sie mit Wasser aus durchnässten Stoffen hergestellt, die an Orten von Gewalttaten gefunden wurden.

Die Vergänglichkeit zum Anfassen sollte man deshalb als Anleitung zum langen Atem verstehen, denn die Lebensluft oder das Pneuma, anima oder spiritus, sind heute schließlich bedrohter denn je. Leidet in Zeiten, in denen der Mundschutz das Atmen beeinträchtigt, nicht auch die Inspiration, die der Barock an den beweglichen Luftmolekülen so schätzte? Und ist das Virus einmal gebändigt, droht die Atemnot nicht immer noch durch toxische Luftschadstoffe, denen kein Impfstoff so schnell beikommt? Stecken wir nicht längst in Hamlets ökologisch-pandemischer „Spükezeit der Nacht, / Wo Grüfte gähnen, und die Hölle selbst / Pest haucht in diese Welt“? Das Leben scheint zwar wieder seinen gewohnten Gang zu nehmen, das heißt aber nicht, dass der Spuk vorbei ist. Für den österreichischen Maler Markus Schinwald war der Ausbruch von Covid-19 ohnehin nur die Bestätigung seiner dunkelsten Ahnungen.

Bereits 2017 porträtierte er aus der Zeit gefallene Maskenträger. Wovor die fein gehäkelten Spitzen, Glaskugeln und seltsamen Gesichtsprothesen diese Luftphobiker avant la lettre schützen sollten, bleibt in der Schwebe. Die Vorlagen aus dem neunzehnten Jahrhundert hat Schinwald auf Auktionen und in Antiquitätenläden erworben und sie mit den hinzugefügten Accessoires auf Distanz zum Hier und Jetzt gebracht, als ob diese Wiedergänger uns mitteilen möchten: Dieser Zukunft ist nicht zu trauen! Das gilt auch für die neun Metallspiegel von Oscar Muñoz, denen man sich misstrauisch nähert. Statt eines Selbstporträts zaubert der eigene Atem Menschen herbei, die in Kolumbien Opfer politischer Gewalt geworden sind. Lucinda Devlin wagt sich mit ihrem Fotoapparat gar in US-amerikanische Gaskammern vor und fängt den Schrecken der Todesstrafe aus der voyeuristischen Perspektive der Zuschauertribüne ein.

Auch die im Kunstkontext aktive Rechercheagentur Forensic Architecture geizt in ihrer Arbeit „Cloud Studies“ nicht mit Zeitbezügen. Sie legt den Fokus auf Formen der Kriegsführung, deren Schauplatz der Luftraum ist. Dass sich Herbizide, Tränengas oder Phosphor schlecht nachweisen lassen, macht sie zur perfekten, da unsichtbaren und geräuschlosen Waffe. Forensic Architecture transformiert ihre chemischen Strukturen trotzdem in Wolkenformationen, und siehe da, man steht mitten in der langen Tradition der Wolkenbilder, in der Schau vertreten etwa durch Caspar David Friedrich. Eine Trumpfkarte, die das Atmen endlich wieder leichter macht.

Atmen. Kunsthalle Hamburg; bis zum 15. Januar 2023. Der Katalog kostet 44 Euro.