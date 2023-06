Aktualisiert am

Ausstellung „1920er“ in Bonn

Ausstellung „1920er“ in Bonn :

Ausstellung „1920er“ in Bonn : Aus einer katzengoldenen Zeit

Mit Trommelfeuer und Feuerwalze zerstörte der Erste Weltkrieg nicht nur Heldenklischees, sondern auch die Ideale des Bildungsbürgertums. Eine ganze Generation wurde desillusioniert, nicht nur durch die Erfahrungen traumatisierter Soldaten, sondern auch durch die Spanische Grippe, die das Leid von den Schlachtfeldern in die Heimat gebracht hatte. Während sich Industrialisierung und Globalisierung der Vorkriegsjahre nach 1918 fortsetzten, fanden sich die Künstler mit einer entzauberten Gesellschaft konfrontiert. Wie der Dadaist Hugo Ball schrieb: „Der Mensch verlor sein himmlisches Gesicht.“

Carlota Brandis Volontärin Folgen Ich folge

Die Ausstellung „1920er“ in der Bundeskunsthalle in Bonn präsentiert die ästhetischen Fragmente einer von technischem Fortschritt und gesellschaftlichem Umbruch geprägten Zeit. Sie zeigt die Auswirkungen der Zwanzigerjahre in den Metropolen, auf die Menschenbilder und die Lebenswelten. Und sie demonstriert, wie Künstler ganz unterschiedlich mit den daraus resultierenden Möglichkeitsräumen umgegangen sind.

Auf der Suche nach dem neuen Ge­sicht des Menschen entwickelte Ball zusammen mit anderen Künstlern den Dadaismus. Dessen Collagen erzeugten neue Sinnzusammenhänge, die die überholten Glaubenssätze der Vorkriegsjahre buchstäblich auf den Kopf stellten. Durch die Popularisierung des Fotoapparats entstanden Fotomontagen wie Paul Citroens „Großstadt“, in der sich grauschwarze Hochhäuser überschlagen.

Denn auch das Profil der Städte veränderte sich – und in den Kunstwerken traten sie vom Hintergrund in den Vordergrund. New York und Berlin wurden zu kulturellen Zentren. Zugleich prangerten Künstler des Expressionismus und der Neuen Sachlichkeit wie Otto Dix und Max Beckmann die Missstände und das soziale Elend des Status quo an.

Alle Kunstströmungen der Zeit verbindet das Epochengefühl des Aufbruchs in die Moderne. Während die Oberschicht den Neubeginn mit Champagner-Pyramiden und Jazzmusik feierte, verarmte ein Großteil der Bevölkerung durch Inflation und Massenarbeitslosigkeit. Den „Goldenen Zwanzigern“ standen graue Industrielandschaften gegenüber.

Boomende Me­tropolen kontrastierten mit Lebenswelten auf dem Land. Der expressionistische Holzschnitt „Querschnitt durch ein Großstadthaus“ von Franz M. Jansen aus dem Jahr 1921 illustriert diese Gegensätze: Während Arbeiterfamilien abgemagert und wie leblos im Speicher- und Kellergeschoss eines Wohnhauses sitzen, wird die Bourgeoisie im ersten Stock von Prostituierten besucht. Im Stock darüber verprügelt ein Mann eine Frau mit einem Stuhl.

Zwar durften Frauen schon in einigen europäischen Staaten wählen, aber die Emanzipation auf dem Stellenmarkt entwickelte sich eher aus der Not heraus. Weil Männer zum Frontdienst eingezogen wurden, mussten Frauen als Arbeitskräfte die dadurch verursachten Lücken füllen. Ein wirklicher Wandel des Frauenbildes stand erst noch bevor, auch wenn sich Künstler zunehmend der „neuen Frau“ als Inbild der neuen Zeit zuwandten.

In Bonn hängt Christian Schads Porträt der Pianistin Anna Gabbioneta. Ihre Konturen sind von tristen Häuserreihen umgeben, ihre Haltung signalisiert Resignation. Nichts symbolisierte die „neue Frau“ so stark wie die Frisur des Bubikopfs, die auch Gabbioneta trägt. Ihr locker fallendes Kleid bezeugt die aktuelle Mode und die damit einhergehende Bewegungsfreiheit. Ihr Auge durchdringt den Betrachter. Es ist ihr ernst, so wie fast allen Porträtierten der Neuen Sachlichkeit. Ihr Blick ist eine Kampfansage.

Wie aus einer anderen Zeit erscheinen dagegen Porträts des bürgerlichen Mannes in den Zwanzigerjahren. Er trägt meist Frack und Zylinder, vergnügt sich mit Prostituierten oder trinkt Alkohol. Ernst Lubitschs früher Kurzfilm „Ich möchte kein Mann sein“ von 1918 spitzt diesen Kontrast zu: Eine quirlige, freche Frau verkleidet sich als Mann, um mehr Freiheiten zu haben. Sie merkt aber schnell, dass sich die Zeiten geändert haben und Vorurteile überholt sind – im weiblichen Geschlecht gefällt es ihr dann doch besser.

Auch Künstlerinnen wie etwa Lotte Jacobi oder Claude Cuhan spielen mit äußerlichen Merkmalen der Geschlechter: Frauen werden zu Männern, Männer zu Frauen, manchmal auch beides gleichzeitig. Transpersonen wie Lili Elbe dokumentieren ihren Geschlechtswechsel in Gemälden und Büchern. Die Bundeskunsthalle zeigt, wie Ge­schlech­ter­rol­len schon in den Zwanzigerjahren angefochten wurden – eine Debatte, die bis heute andauert.

Bei der Frauenbewegung der Zwischenkriegszeit darf die polnische Künstlerin Tamara de Lempicka nicht fehlen. Statt sich von äußerlichen Erscheinungen der Geschlechterrollen zu lösen, deutete sie diese lieber um. Weiblichkeit ist in ihren Kunstwerken keine mit Vorurteilen behaftete Schwäche, sondern eine Stärke.

Das „Bildnis Suzy Solidor“ von 1933 wirkt wie ein idealisiertes Frauengemälde von Altmeistern wie Botticelli, aber in die Zeit des Art déco versetzt – inklusive Bubikopf, ro­tem Lippenstift und Nagellack. „Frau im blauen Kleid“ aus demselben Jahr zeigt eine Dame, die auf einer Gitarrenlaute spielt. Im Hintergrund ragen schwarzgraue Hochhäuser in den Himmel, sie aber blickt entschieden und zukunftweisend nach rechts. Das leuchtende Blau ihres Kleides dominiert das Bild wie das des Tieres in Franz Marcs „Blaues Pferd“.

Mehr zum Thema 1/

Marc und Wassily Kandinsky nannten ihr Netzwerk von expressionistischen Künstlern „Der Blaue Reiter“. Es ebnete den Weg in die ästhetische Moderne, bevor es sich mit Kriegsausbruch 1914 auflöste. Die Bonner Ausstellung führt anschaulich vor Augen, wie Tamara de Lempicka an die Kunst ihrer männlichen Vorgänger anknüpfte – mit emanzipierten und sich selbstbewusst zeigenden Frauen im Mittelpunkt.

„1920er. Im Kaleidoskop der Moderne“. Bundeskunsthalle Bonn; bis zum 30. Juli. Der Katalog kostet 35 Euro.