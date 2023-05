Aus den Augen, aus dem Sinn: Kaum kann man sich noch nach der langen Schließungszeit seit 2015 daran erinnern, wie die prachtvolle Gemäldesammlung des fünfzehnten bis achtzehnten Jahrhundert im Aschaffenburger Renaissanceschloss Johannisburg eigentlich aus­sah. Nun aber steht man im Empfangszimmer als Auftaktraum und ge­wahrt, dicht an dicht in Petersburger Hängung auf kostbar tiefroter Wandbespannung, die ersten 70 von insgesamt 253 frisch restaurierten Meisterwerken in goldglänzenden Rahmen, darunter die Rubensschule-Apostel.

Bei der nun nach siebenjähriger Sa­nierung und 16,5 Millionen gut investierten Euro wiedereröffneten Galerie handelt es sich um die größte Dependance der Bayerischen Staatsgemäldesammlungen, die ja Filialen von „A wie Ansbach bis Z wie WürZburg“ haben, wie deren Generaldirektor ob der exakten Einhaltung der Baukosten gut ge­launt bei der Vernissage die Verteilung der siebzehn Untermuseen quer durch den Flächenstaat Bayern umriss.

Ausstellungsort seit 1794

Die schon vom Mainzer Kurfürsten Friedrich Karl Joseph von Erthal gesammelten Werke großer Künstlernamen wurden ab 1794 im Schloss Johannisburg ausgestellt, da Aschaffenburg des Erz­bischofs und Reichserzkanzlers Nebenresidenz war, auch damals schon mit der Absicht, durch die Opulenz der Kunst hochrangige „Staatsgäste“ zu beeindrucken. In der Säkularisation von 1803 ka­men die berühmten Gemälde von Lucas Cranach und seiner Werkstatt aus der Aschaffenburger Stiftskirche hinzu. Diese hatte einst einer von Erthals Vorgängern im Amt in Auftrag gegeben: Kar­dinal Albrecht von Brandenburg, machtvoller Kirchenfürst und als manischer Re­liquien-Sammler Hassobjekt für Luther. 1814 dann fiel der schier unermessliche Kunstbesitz der Mainzer Kurerzbischöfe an das Königreich Bayern, das ihn nun, 209 Jahre später, glänzend restauriert retourniert. Auf den roten Auftaktraum, der tatsächlich vielen Vernissagebesuchern „Ahs“ und „Ohs“ entlockte, folgt im von einer mächtigen Steinsäule in der Mitte getragenen Turmeckzimmer der „Blaue Salon“, auf dessen Wandbespannung der Passionszyklus des letzten und reichsten Rembrandt-Schülers Arent de Gelder neu geordnet wurde. Mit den er­staunlichen pathosgeladenen Helldunkel-Szenerien der Passion trug de Gelder, der erst 1727 in Dordrecht starb, Rembrandts Stil und Ideen noch weit in das 18. Jahrhundert, wo sie Maler wie Reynolds oder Füssli beeinflussten. Der nachtblaue Raum lässt poetisch die Ta­geszeiten ineinanderfließen; einerseits kann man sich durch die Wandfarbe vollständig in die Gefangennahme und Grablegung Christi versenken, andererseits erhascht man trotz der vor Energieverlust und UV-Licht schützenden Fenster noch pittoreske Blicke auf den Main vorm Fenster, das Pompejanum und den ebenso malerisch in die umliegenden Rebhänge gebauten Frühstückspavillon.

Auf den folgenden Wänden hinge­gen sind die flämischen und holländischen Werke gruppiert. So scheint Daniel Seghers’ „Heilige Familie im Blumenkranz“ mit ihrer Flammentulpenpracht, den Narzissen und Rosen gleichsam aus dem Saftgrün des Wandhintergrunds zu wachsen. Brueghels „Flusslandschaft“ von 1602 atmet bereits den Geist der Romantik und bereitet die Flaneure auf den krönenden Abschluss im zweiten Ge­schoss vor. Zuvor erfreuen noch in der Enfilade italienische und franzö­sische Meister und der Paramentensaal mit seinen liturgischen Gewandschätzen, insbesondere der mit Hunderten Flussperlen verzierten Mitra.

Das Herz der Staatsgalerie bleibt der große Saal mit den Gemälden Lucas Cranachs des Älteren, die Luthers Wi­dersacher Albrecht von Brandenburg bei seinem Umzug von Halle an der Saale an den Main mitbrachte und bei de­nen wohl manches Mal wie bei dem wie großes Sandalenkino wirkenden „Zug durch das Rote Meer“ der Sohn schon kräftig mitgemalt hat. Das Hauptwerk des Saals bleibt dennoch Hans Baldung Griens „Kalvarienberg“. Hatte sich der alles verrätselnde und vieles ironisierende Künstler in seinem Sebastiansaltar für Erzbischof Ernst von Magdeburg noch in einen auffälligen grasgrünen Mantel gehüllt ins Bild gemalt, um seinem Spitznamen „Grien“ gerecht zu werden, füllt er auf der Aschaffenburger Kreuzigungstafel diverse Teile grün aus: die Golgatha-Wiese zeigt nicht weniger als fünf verschiedene Grastöne, die dritte Maria unterm Kreuz umhüllt ungewöhnlich ein grellgrüner Mantel, einer der römischen Legionäre trägt grüne Ohrenschützer, und selbst die verhext blickenden drei Pferde weisen allesamt giftgrüne Augen auf.

Den Rundgang beschließen im Obergeschoss die Prunkräume mit messing­beschlagenen Mahagonimöbeln und den eindrucksvollen Bilderfolgen mit An­sichten von Mainz und Aschaffenburg von Christian Georg Schütz und Ferdinand Kobell. Dessen „Blick vom Aschaffenburger Schloss auf den Pfaffenberg und St. Agata“ von 1786 lässt derart ins Träumen geraten, dass man angesichts der in die neue Galerie geholten Weinbergsnatur diese gar nicht mehr verlassen mag.