Architektur-Schau in Berlin : Auch an ihrem Kragen klebte der Totenkopf

Wenn der Autor dieser Zeilen in der kalten Jahreszeit schwimmen geht, zieht er seine Bahnen gewöhnlich im ehemaligen Hallenbad der Leibstandarte SS „Adolf Hitler“ in Berlin-Lichterfelde. Die heutige Schwimmhalle Finckensteinallee entstand 1938 auf dem Kasernengelände des SS-Truppenverbands, der im Zweiten Weltkrieg schwere Kriegsverbrechen in Polen, Italien, Belgien und der Sowjetunion beging. Von 1945 an nutzte die US Army das Bad als Erholungsstätte für die in Lichterfelde stationierten amerikanischen Einheiten. 1994 übernahmen die Berliner Bä­der­be­trie­be die Schwimmhalle. Bis 2014 wurde sie aufwendig saniert. Die überlebensgroßen Sandsteinreliefs an den beiden östlichen Eingängen des Bades stehen wie das ganze Gebäude unter Denkmalschutz. Sie zeigen je ein Paar nackte Athleten, Mann und Frau, im rassistischen Monumentalstil des „Dritten Reiches“. Dahinter liegt die Kasse.

Die Lichterfelder SS-Schwimmbad wird in der Ausstellung „Macht Raum Gewalt“ in der Berliner Akademie der Künste nicht gezeigt. Dafür sieht man andere prominente Beispiele nationalsozialistischer Ar­chi­tek­tur wie das Reichsluftfahrtministerium und den Flughafen Tempelhof von Ernst Sagebiel, das Gauforum in Weimar, die Kongresshalle auf dem Nürnberger Reichsparteitagsgelände und die Ferienanlage Prora auf Rügen. In Sage­biels Büro­bau residiert heute der Bundesfinanzminister.