Bedarf ist jedenfalls da. „Grönland hat eine relativ hohe Kriminalitätsrate“, sagt Tina Dam, Leiterin der Abteilung Vollstreckung und Sicherheit der Strafvollzugsdienste in Grönland. Tatsächlich sind Alkohol- und Drogenmissbrauch wie auch erhebliche soziale Probleme die dunkle Seite des Landes. Viele der grönländischen Probleme gelten als Folge der postkolonialen Zeit in den 1960ern und 1970ern, als die von Fischfang und Jagd geprägte Gesellschaft in kurzer Zeit in eine moderne Industrienation verwandelt werden sollte, was zum Verlust der traditionellen kulturellen Identität und zu Generationenkonflikten führte. Der Bau einer Justizvollzugsanstalt, die auf Resozialisation und Prävention setzt und die in Grönland – nicht bei der ehemaligen Kolonialmacht – liegt, ist insofern auch Teil eines neuen Narrativs für eine hoffentlich bessere, hellere Zukunft. 50 Millionen Euro kostete der vom dänischen Staat finanzierte Bau, 2019 wurde Anstalten eröffnet. Jette Birkeskov Mogensen vom Architekturbüro Schmidt Hammer Lassen hat Anstalten bis zur Fertigstellung begleitet: „Es ist eine Investition in die Menschen“ – und sie meint das vielmehr ideell als monetär.

Um eine größtmögliche Resozialisationschance zu erreichen, werden in Anstalten weitestgehend die Strukturen von draußen imitiert, sodass der Kontakt zu Umfeld und Leben gar nicht erst abreißt. So gibt es auf dem Gelände ein Apartment, wo Angehörige und Kinder über Nacht, auch für länger, bleiben können. Damit später ein selbständiges Leben gelingt, müssen alle Inhaftierten zum Beispiel selbst kochen, oft organisieren sie sich dazu in Gruppen. „Wir versuchen, sie zum gesunden Essen zu animieren. Manchmal darf es aber auch die Tiefkühlpizza sein“, sagt Tina Dam und lacht. „Uns ist es wichtig, dass wir versuchen, Fähigkeiten zu entwickeln, die den Insassen beim Verlassen der Anstalt nützlich sein können. Einige brauchen grundlegende soziale Fähigkeiten, andere haben mehr Kompetenzen, auf die wir aufbauen können.“