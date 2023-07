Das ist es, was Delhay unter sozial engagierter Architektur versteht. „Für mich ist sie ein starkes Instrument, um an einer sozialen Gesellschaft mit- und ihrer Spaltung entgegenzuwirken.“ Das reiche vom Innern einer Wohnung über deren Erschließungen bis hinein in die Stadt. Die Zugangswege zu den Einheiten hat Delhay so differenziert gestaltet, dass Bewohner sich vielfach begegnen und verschiedene Grade von Nähe und Distanz zwischen ihnen entstehen können. „Wenn man als Architekt eine Linie auf Papier zieht, trennt man automatisch Dinge. Für mich besteht meine Arbeit aber darin, Linien zu entwerfen, die Verbindungen herstellen.“ Ein Highlight sind in Dijon tiefe, von Einbauschränken umrahmte und mit einer Bank ausgestattete Fensternischen, in denen sich die Leute einnisten können; bewohnte Fassaden sozusagen, Orte, an denen jeder für sich und doch in Beziehung mit der Stadt ist. Weil Delhays behagliche Fensternischen für den sozialen Wohnungsbau echter Luxus sind, musste anderswo gespart werden. So besteht die Fassade aus simplem, industriell hergestelltem Aluminiumblech – was optisch sogar eher ein Vorteil ist.

Man kann Sophie Delhays Arbeit durchaus als gewagt bezeichnen. In einer experimentellen Siedlung in Nantes, die 2008 entstand, aber noch immer radikal modern wirkt, verwies sie kurzerhand ein Zimmer der eigentlichen Wohnung. Es liegt ihr gegenüber in einem anderen Gebäude und ist nur über eine kleine private Terrasse zu erreichen. Innerhalb der Siedlung sind diese „Plus-Zimmer“ so geschickt positioniert und konstruiert, dass sie ohne großen Aufwand verschiedenen Einheiten zugeschlagen werden können. Zieht also aus Wohnung X ein erwachsenes Kind aus, kann das Plus-Zimmer an Wohnung Y andocken, wo gerade ein Baby auf die Welt gekommen ist.