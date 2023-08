„Was wird von Dichtern höher gepriesen, als der bezaubernd schöne Schlag der Nachtigall in einsamen Gebüschen an einem stillen Sommerabende bei dem sanften Licht des Mondes?“ Diese Frage stellte Immanuel Kant in der „Kritik der Urteilskraft“. Sie war Teil eines Gedankenexperimentes. Kant imaginierte eine Situation, in der man inmitten dieses Momentes der unmittelbaren Wahrnehmung geschöpfter Natur bemerkte, dass ebenjener „bezaubernd schöne“ Gesang von einer im Gebüsch versteckten Person mittels eines kunstvoll gebauten Instruments erzeugt würde. All das, was man in dem friedvollen Gesang eben noch wahrnahm, einen Moment von Schönheit, des Berührenden, Zeitlosen, kurz: all das, was man vielleicht mit der Wahrnehmung eines „Mehr“ bezeichnen könnte, fällt im Augenblick der Erkenntnis einer kunstvollen Täuschung in sich zusammen.

Der Kern von Kants Aussage war, dass wir an der Natur ein größeres Interesse hegen als an ihrer nur materiellen Dimension, wie sie beispielsweise die allein akustische Qualität der Töne darstellt. Dieses weitergehende Interesse, das empfundene „Mehr“, ist nach Kant Ausdruck der Frage nach dem, was über unsere rein materielle Existenz hinausgeht, die Sphäre der Bedeutung, des Sinns, philosophisch gesprochen: der Transzendenz.