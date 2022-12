Weswegen an dieser Stelle ein guter Zeitpunkt ist, eine kurze Rückblende auf seine Biographie zu unternehmen: Triesch hat in seinem Leben bislang stets durchgezogen, worauf er Lust hatte. „Wozu klassische Wege des Broterwerbs definitiv nicht gehörten“, ebenso irgendeine Ausbildung. Nach der Schule wurde der Koblenzer also Schlagzeuger der Band „Profession Reporter“ (deren „Lipstick Durability Test“ das beste Indie-Album sein könnte, von dem Sie noch nie etwas gehört haben). Als die Band sich aufgelöst hatte, zogen er und seine Frau Sara, Absolventin der Amsterdamer Gerrit-Rietveld-Kunstakademie, 2009 nach Berlin, wohin auch sonst. „Sonnenallee Neukölln, 140 Quadratmeter für 600 warm. Und keinen Plan, was ich mache.“ Damals funktionierte so etwas noch in der Metropole der halb erwachsenen Vorläufigkeit.

Bis das Paar merkte: Oh, wir werden Eltern. Der Tatmensch Triesch besann sich auf eine seiner weiteren Leidenschaften. „Schon als Jugendlicher hat mich Design fasziniert, vor allem die amerikanische Moderne.“ Aus dem Sammelhobby entstand ein Geschäft, das sich schnell als erstklassige Anlaufstelle für Vintage-Raritäten etablierte, angetrieben von der Verve, von den Kontakten und den selbst angelesenen Kenntnissen des Inhabers. Sein „OIB Original in Berlin“ bespielt – samt den Werkstätten für Polster- und Holzrestaurierung – rund 1000 Quadratmeter an der Karl-Marx-Allee, jenem Prachtboulevard der DDR im sowjetischen Zuckerbäckerstil. Etwa 2000 Objekte umfasst der OIB-Fundus; die davon ausgestellten Pieces sind auf riesigen weißen Hochregalen und in den Schaufenstern zu bewundern. Inzwischen bietet Triesch auch „New Originals“ an, zum Beispiel Messingkleinigkeiten aus der Wiener Traditionswerkstatt Carl Auböck sowie handgefertigte Möbel aus dem von George Nakashimas Tochter Mira weitergeführten Woodshop in Pennsylvania.