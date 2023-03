Der Architekt David Chipperfield erhält den diesjährigen Pritzkerpreis. Die mit 100.000 Dollar dotierte Auszeichnung gilt als „Nobelpreis für Architektur“. Chipperfield sei „subtil und kraftvoll“ in seiner Architektursprache, vor allem aber „radikal in seiner Zurückhaltung“, seine Bauten würden „Ehrfurcht vor Geschichte und Kultur demonstrieren“, urteilte die Jury des Preises. In Deutschland bewies der 1953 in London geborene Chipperfield diese Qualitäten vor allem in Berlin bei der großartig gelungenen Sanierung der Neuen Nationalgalerie und beim Wiederaufbau des Neuen Museums, in dem er die Spuren der Geschichte kunstvoll freilegte und erlebbar machte.

Weitere bekannte Bauten seines Büros sind die James-Simon-Galerie auf der Berliner Museumsinsel und der Bau für das Literaturmuseum der Moderne in Marbach, die beide durch moderne Abstraktionen antiker Motive auffallen: In Marbach etwa ist es die Peristasis – jener Säulenkranz, der die klassischen Ringhallentempel umgibt. In beiden Bauten werden diese althergebrachten Formen minimalistisch interpretiert und in modernen Materialien wie Sichtbeton ausgeführt.

Chipperfield, der auf einem Bauernhof aufwuchs, hatte 1977 sein Architekturdiplom an der Architectural Association in seiner Geburtsstadt London erhalten. Bevor er 1985 sein eigenes Architekturbüro gründete, arbeitete er bei Richard Rogers und Norman Foster, die beide auf ihre Weise die industrielle Stahlmoderne in mächtigen, maschinenartigen Glas-und-Stahl-Gebäuden feierten.

Von ihrem Baustil wendete Chipperfield sich schnell in Richtung traditioneller Baumaterialien ab; in seinem von der Form her modernen Galeriehaus Bastian kommen neben Beton auch große Holzfenster und geschlämmtes Mauerwerk zum Einsatz, wie immer in den Arbeiten des Büros so perfekt verarbeitet wie bei einem deutschen Premiumautomobil.

Mit der Kombination von moderner Form und traditionellen Materialien gewann Chipperfield auch die Herzen eher avantgardekritischer Traditionshüter. Die Queen erhob ihn 2010 in den Adelsstand. Chipperfield ist auch politisch aktiv. Seine Stiftung RIA widmet sich der nachhaltigen Entwicklung der vom Strukturwandel geplagten Region Galizien im Norden Spaniens; auch findet sich der Architekt unter den Erstunterzeichnern eines Aufrufs britischer Architekten zum Klimanotstand und zur Rettung der Biodiversität – wozu Architekten angesichts des ökologischen Fußabdrucks von Neubauten vor allem beitragen können, wenn sie das sind, was die Jury bei ihm diagnostiziert, nämlich „radikal in ihrer Zurückhaltung“.

Der Pritzkerpreis wurde 1979 vom Besitzer der Hyatt-Hotelkette Jay A. Pritzker gegründet. Zu den früheren Preisträgern gehören Oscar Niemeyer und Zaha Hadid. Auffällig ist der geringe Anteil von Frauen unter den Pritzker-Preisträgern sowie von Architekten, die jenseits der westlichen Welt tätig sind. Dabei gibt es zur Zeit gerade in Indien und Bangladesh, in Lateinamerika sowie in vielen afrikanischen Ländern eine auszeichnungswürdige, wegweisende Architektur und viele Architektinnen und Architekten, die den Preis verdient hätten. Offenbar war man in der Jury aber der Meinung, Afrika sei durch die letztjährige Vergabe des Preises an den in Burkina Faso geborenen, seit Jahrzehnten in Berlin lebenden Francis Kéré genügend bedient, der in den Pressemitteilungen hartnäckig als „afrikanischer Architekt“ tituliert wurde, obwohl man ihn ebenso gut einen deutschen Architekten nennen könnte.

Mit der Vergabe des Preises an David Chipperfield wird nun ein klassischer europäischer Baukünstler mit Sinn für Material und Raumwirkung und einer hohen Fähigkeit, traditionelle Formen weiterzudenken, geehrt. Eine Auszeichnung, die neuartige Lösungen für die drängenden Fragen des Bauens für Milliarden von Menschen in Zeiten von Klimawandel, Krieg und Migration prämiert, ist der Pritzkerpreis 2023 aber eher nicht.