Aktualisiert am

Der britische Architekt Sir David Adjaye posiert am 12. Mai 2017 in London mit seiner Medaille, nachdem er den königlichen Ritterschlag von Prinz William im Buckingham Palast erhalten hat. Bild: dpa

Der britisch-ghanaische Architekt David Adjaye lässt nach Missbrauchsvorwürfen mehrere Ämter ruhen. Drei Frauen, die in seinem Büro beschäftigt waren, hatten der „Financial Times“ gegenüber behauptet, sie seien durch Adjaye verschiedenen Formen der Ausbeutung ausgesetzt gewesen, einschließlich sexueller Angriffe und Belästigung.

Der Architekt ist in den Ritterstand erhoben und in den Order of Merit aufgenommen.

Die Frauen hatten sich über eine toxische Arbeitskultur beschwert und geltend gemacht, dass der Umgang mit Adjaye ihre Karrieren zerstört und sie finanziell und psychisch in Mitleidenschaft gezogen habe.

Mehr zum Thema 1/

Adjaye entschuldigte sich zwar dafür, dass er die Grenzen zwischen Beruflichem und Privatem verwischt habe, indem er „vollkommen einvernehmliche Beziehungen“ mit den Frauen eingegangen sei. Er bestreitet jedoch sexuelles Fehlverhalten und Missbrauch.

Durch seinen Anwalt kündigte er an, unverzüglich professionelle Hilfe zu suchen. Seine Beteiligung an dem umstrittenen Projekt für ein Holocaustdenkmal neben dem britischen Parlament hat er beendet und den Posten als Berater des Londoner Bürgermeisters bis auf Weiteres niedergelegt.