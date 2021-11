Archäologie : Locken der Kaiserzeit

Eine neue Eisenbahnstrecke lässt britische Archäologen jubeln. Denn die an der Baustelle vorgenommenen Ausgrabungen geben Einblicke in die wechselhafte Geschichte des Königreichs.

Für Anwohner und umliegende Naturgebiete ist der Bau der umstrittenen Schnellzugstrecke, High Speed 2 (HS2), von der britischen Hauptstadt in den Norden die Hölle. Für die Archäologie erweist sich die größte Baustelle Europas als Paradies. Bauträger von Infrastrukturprojekten sind verpflichtet, vor Konstruktionsbeginn Ausgrabungen durchzuführen. Deshalb sind seit 2019 mehr als tausend Archäologen an rund sechzig Einzelstätten entlang der sich über 240 Kilometer erstreckenden ersten Trasse des Projektes zwischen London und Birmingham beschäftigt. Dabei sind bereits mehrere aufschlussreiche Funde gemacht worden.

In der vergangenen Woche kamen in der letzten Phase einer Ausgrabung nahe dem Pendlerort Stoke Mandeville in der Grafschaft Buckinghamshire drei römische Büsten hinzu, die unter den Fundamenten einer normannischen Kirche lagen. Anfang September hatte die dortige Ausgrabungsmannschaft stolz angekündigt, auf eine quadratische Struktur mit Feuersteinmauern gestoßen zu sein, die sie für die Fundamente eines angelsächsischen Turmes hielt. Inzwischen lässt sie die als „einmalig“ bezeichnete Entdeckung der steinernen Köpfe auf ein römisches Mausoleum schließen.

Eine Reise durch Jahrtausende der britischen Geschichte

Es handelt sich wohl um eine Frau mit der aufwendigen Lockenfrisur der römischen Kaiserzeit, einen Mann und ein Kind. Bei zwei der steinernen Köpfe sind auch die Schultern erhalten. Die Köpfe der Erwachsenen messen rund 25 Zentimeter, die Rümpfe rund dreißig Zentimeter. Sie wurden irgendwann einmal abgetrennt, wie es bei früheren Versionen der heutigen Denkmalsturz-Aktionen oft der Fall war. Bei den Ausgrabungen sind auch gut erhaltene Fragmente eines sechseckigen römischen Kruges sowie römische Dachziegel, bemalter Putz, römische Einäscherungsurnen und eine angelsächsische Münze und angelsächsische Tonwaren zutage befördert worden.

Die Fundstätte liegt unter einer unmittelbar nach der normannischen errichteten Kirche, die nach dem Bau einer weiteren Kirche in der spätviktorianischen Zeit aufgegeben und dem Verfall überlassen wurde. 1966 wurden die brüchigen Überreste schließlich abgerissen. Nun gibt das mit Vegetation überwachsene Gelände wie viele andere Stätten entlang der geplanten Route seine Geheimnisse preis.

Der verschollene Sarg eines Forschungsreisenden

Die Hochgeschwindigkeitsbahn – die lange vor Boris Johnsons Mission zur Angleichung der Lebensverhältnisse mit ebendiesem Ziel geplant wurde, dem Nord-Süd-Gefälle entgegenzuwirken – erweist sich denn auch als Reise durch Jahrtausende der britischen Geschichte von der mittelsteinzeitlichen Jäger-und-Sammler-Gesellschaft in der Umgebung des heutigen Watford über Edgecote Moor bei Banbury, Schauplatz einer der blutigsten Schlachten der Rosenkriege, bis in die viktorianische Zeit. Am Ende der Trasse liegt in Birmingham ein Friedhof, von dem sich Forscher durch die Analyse von DNA-Proben der Leichenfunde Aufschluss über die Lebensverhältnisse im industriellen Zeitalter erhoffen.

Am Anfang der Strecke wurde unweit des Londoner Euston-Bahnhofs bereits 2019 der verschollene Sarg von Matthew Flinders geborgen. Der Forschungsreisende, der zur Beginn des neunzehnten Jahrhunderts als Erster Australien umsegelte, war der Großvater des Ägyptologen Sir William Matthew Flinders Petrie, der ein Vorreiter der systematischen Methodik der Archäologie war. Inzwischen ist das Fach in Britannien derart heruntergefahren worden, dass Archäologie zu den Mangelberufen zählt, für die im Rahmen des seit dem Brexit geltenden Einwanderungssystems Ausnahmen gemacht werden.