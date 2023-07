Italienische Archäologen haben an der Via della Conciliazione, die vom Tiberufer in Rom zum Petersplatz führt, die Reste des Theaters von Kaiser Nero (54 bis 68 nach Christus) entdeckt. Im Innenhof des Palazzo della Rovere, den ein Nepot von Papst Sixtus IV. zwischen 1480 und 1490 im Stil der Frührenaissance errichten ließ und der neben einem Hotelareal den Verwaltungssitz des Ritterordens vom Heiligen Grab zu Jerusalem beherbergt, wurden Fundamente und Mauerteile zweier Bauten aus opus latericium ausgegraben, ei­ner Kombination von Ziegelmauerwerk mit einem Kern aus römischem Beton. Während das größere der beiden Gebäude ein zweistöckiges Szenenhaus und einen halbkreisförmigen Zuschauerraum enthielt, die mit weißen und farbigen Marmorplatten und vergoldetem Stuck dekoriert waren, hatte das kleinere offenbar Service-Funktionen, etwa als Aufbewahrungsort für Garderobe und Requisiten.

Die Archäologen wollen in dem Komplex das von Plinius dem Älteren in seinem Historienwerk erwähnte Privattheater („theatrum peculiare trans Tiberim in hortis“) erkennen, in dem Nero bei dem von ihm begründeten Fest der Juvenalien als Sänger auftrat oder sich auf seine Auftritt im Pompeius-Theater auf der anderen Tiberseite vorbereitete. Einige Historiker vermuten, dass Nero auch von hier aus - statt wie bisher angenommen vom Turm des Maecenas auf dem Esquilin-Hügel - den großen Brand von Rom beobachtet hat, den er zum Anlass für seine Christenverfolgungen nahm.

Die Gebäude, in denen Nero laut Plinius auch die beschlagnahmten Besitztümer eines früheren römischen Konsuls präsentierte, wurden bereits im zweiten Jahrhundert nach Christus, wahrscheinlich während der Herrschaft Hadrians (117 bis 138 nach Christus), teilweise wieder abgerissen. Möglicherweise diente ihre Marmorverkleidung dabei als Baumaterial für Hadrians monumentales Grabmal, die heutige Engelsburg, die die Päpste noch bis ins neunzehnte Jahrhundert als Festung nutzten.

Schon Neros Vorgänger Caligula (37 bis 41 nach Christus) hatte auf dem Areal zu Füßen des Vatikanhügels, auf dem sich in der Spätzeit der Römischen Republik die Sommervillen reicher Familien aus der städtischen Aristokratie erhoben, einen Circus für Wagenrennen errichten lassen. Unter der Herrschaft Neros starb dort der Apostel Petrus nach christlicher Überlieferung den Märtyrertod.

Ein Vierteljahrtausend später entstand dann in der Regierungszeit Konstantins (306 bis 337 nach Christus) über dem vermuteten Petrusgrab am Fuß des Hügels die erste Basilika von St. Peter, die ab 1503 abgerissen und durch den unter der Bauleitung Michelangelos vollendeten heutigen Petersdom ersetzt wurde.

Im Mittelalter diente die Ruine von Neros Theater als eine Art Shopping Mall für Pilger, die zum Grab des Apo­stels reisten. Die bei den vor drei Jahren begonnenen Ausgrabungen gefundenen Gegenstände – Krüge, Glaskelche, Keramik, Werkzeuge aus Knochen zur Herstellung von Musikinstrumenten, Pilgerabzeichen und Rohlinge für Rosenkränze – deuten darauf hin, dass fromme und profane Gebrauchsgüter auf dem Gelände sowohl hergestellt als auch verkauft wurden.

Zum letzten Mal wird das Gebäude in den „Mirabilia Urbis Romae“ erwähnt, ei­ner anonymen Stadt­be­schrei­bung aus dem frühen zwölften Jahrhundert. Dort heißt es, das Theater des Nero liege nahe beim „Castellum Crescentii“. Auch damit ist das Hadriansgrabmal gemeint, das die aus den Sabiner Bergen stammende mittelalterliche Adelsfamilie der Crescentier im zehnten Jahrhundert zur Familienburg ausgebaut hatte.

Die unter der Leitung der römischen Superintendentin Daniela Porro ausgegrabenen Mauerreste werden nach der geplanten Pu­blikation eines Katalogs wieder zugeschüttet. Die Kleinfunde sollen in den kommenden Jahren in ei­nem neuen Museum im Palazzo della Rovere ausgestellt werden.