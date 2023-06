Winckelmann inspirierte den Sammler, von Anfang an wurden die Werke in Göttingen studiert, seit 1979 dauerhaft dort gezeigt: Wegen Kündigung des Leihvertrags verliert die Universität die Antikensammlung des Grafen Wallmoden.

Wie gehen deutsche Adelshäuser mit ihrem – aktuellen oder ehemaligen – Eigentum an Kunstschätzen und Kulturgütern um? Die Debatte um den Streit des Hauses Hohenzollern mit dem Bund und dem Land Brandenburg hat sehr unterschiedliche Handhabungen ins Licht der Öffentlichkeit gestellt. Ein weiteres Kapitel wurde kürzlich in Niedersachsen aufgeschlagen.

Der Reichsgraf und General Johann Ludwig von Wallmoden-Gimborn war ein unehelicher Sohn des englischen Königs Georgs II. aus dem Haus Hannover. Nach dem Studium in Göttingen begegnete er auf seiner Kavalierstour kurz nach dem Siebenjährigen Krieg in Rom Johann Joachim Winckelmann und erwarb in dessen Bann zahlreiche Kunstwerke, darunter früh- und hochkaiserzeitliche Skulpturen – als Teil eines zeitüblichen Sammelsuriums existierte auf einmal die älteste private Antikensammlung Deutschlands und die bedeutendste zwischen Berlin und Paris. Nach Wallmodens Tod 1811 erwarb sein Halbbruder König Georg III. die Kollektion, die teilweise aufgeteilt und veräußert wurde. Die Skulpturen verblieben jedoch im Welfenhaus und wurden zunächst an das Kunstmuseum Hannover verliehen, dann im Kestner-Museum ausgestellt.

Heyne behandelte die Stücke in der Vorlesung

1979 kamen insgesamt 54 antike Stücke, darunter Marmorstatuen, Reliefs sowie hochkarätige Kaiser- und Privatporträts, auf Initiative des damaligen Lehrstuhlinhabers Klaus Fittschen als Dauerleihgabe an das Archäologische Institut der Universität Göttingen, wo sie gereinigt und teilweise auch restauriert wurden. 2015 erschien ein von Fittschen und dem aktuellen Göttinger Fachvertreter Johannes Bergemann erarbeiteter wissenschaftlicher Katalog.

Die Sammlung ist seit ihren Anfängen eng mit der Georg-August-Universität verbunden. Nicht nur war Wallmoden ein Sohn ihres Gründers, seine Sammlung spielte auch eine wichtige Rolle für Christian Gottlob Heyne, der sie in seinen Vorlesungen behandelte, durch die er als ein, wenn nicht der Begründer des Faches Klassische Archäologie gilt. Seit die Skulpturen in Göttingen aufgestellt sind, nehmen sie in der akademischen Lehre einen prominenten Platz ein, da nur an Originalen zu studieren ist, wie die meist beschädigt oder gar fragmentarisch ans Licht gekommenen Stücke vor dem Verkauf an europäische Antikenliebhaber durch italienische Bildhauer wie den berühmten Bartolomeo Cavaceppi überarbeitet und großzügig ergänzt wurden; ein gutes Beispiel in der Sammlung bietet die sogenannte Knöchelspielerin. Auch Echtheitskritik kann anhand von Gipsabgüssen nur unzureichend gelehrt werden. So wurden Bestandteile der Wallmoden-Antiken immer wieder in Dissertationen und anderen Forschungsarbeiten behandelt.

Selbstverständlich war die Sammlung Wallmoden auch der allgemeinen Öffentlichkeit zugänglich; dafür wurde ein gesonderter, in klassizistischem Blau gehaltener Saal des Archäologischen Instituts am Nikolausberger Weg hergerichtet, wo die locker im Raum verteilten Stücke frei von allen Seiten zu betrachten sind – oder vielmehr waren. Denn im Haus des Eigentümers hat offenbar ein Sinneswandel stattgefunden.