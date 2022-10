Anne Imhof : Die Party ist doch schon vorbei

Aktualisiert am

Anne Imhofs Kunst ist ohne ihre Performer kaum denkbar. In ihrer Ausstellung „Youth“ in Amsterdam bleiben Besucher nun ganz mit sich allein.

Wenn die Kunst eine Religion wäre, dann wäre Anne Imhof vielleicht deren Hohepriesterin. Zumindest, wenn man Kunst so versteht wie sie. Bei der Eröffnung ihrer Ausstellung „Youth“ im Amsterdamer Stedelijk Museum sprach sie sehr huldvoll von einer Art Balkon herunter zu ihren Jüngern. Sie ermahnte sie, sich die Flamme in ihrem Herzen zu bewahren, sie wachsen zu lassen und weiterzugeben. Es waren Worte, die so gar nicht zu der als bräsig-cool bekannten Imhof passen wollten. Viele meinen, die Künstlerin bilde die Kälte und Einsamkeit des Individuums der Gegenwart ab.

Doch hier in Amsterdam sprach sie von Feuer und Funken. Dieses Feuer sucht man jedoch vergeblich, wenn man die Schau im unteren Stockwerk anschaut. Dort gibt es: Schnee. Genauer gesagt, man sieht dort den titelgebenden Film „Youth“, in dem sieben Pferde durch die zugeschneite, menschenleere Moskauer Innenstadt galoppieren; ihre Mähnen flattern anmutig im Wind. Unterlegt ist das Ganze unter anderem mit Johann Sebastian Bachs „Erbarme Dich mein Gott“ aus der Matthäus-Passion. Mehr Pathos geht kaum, und das lässt wohl selbst den zynischsten Ausstellungsbesucher wohlig erschauern.