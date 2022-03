Comic-Kunst von Anna Haifisch : Gelber Gipfelsturm im Tiefgeschoss

Das ganze Untergeschossfoyer des Museums ist in Gelb getaucht. Knallgelber Tep­pich­boden, der sich ebenso farb­intensiv in der reinweißen Saaldecke spiegelt, dazu an den Wänden ringsum ins­gesamt achtzehn riesige Plakate mit Darstellungen allerlei menschlichen Ge­tiers, bevorzugt Vogelwesen in Kanariengelb. Willkommen chez Schnabel! So heißt die Ausstellung, die das Museum der bildenden Künste in Leipzig der Zeichnerin Anna Haifisch, der aktuellen Gewinnerin des LVZ-Kunstpreises, ausrichtet. Genauer ge­sagt: für die es sein Untergeschoss in einem Ausmaß geöffnet hat wie für noch keinen anderen Preisträger. Und Haifisch hat ihre Schau kurzerhand selbst kuratiert. Gelb, das ist eben ihre Signalfarbe.

Ein Gelb, wie es klassische Siebdrucktechnik hervorbringt: flächig, intensiv, nuancen­los. Aber welch eine Vielfalt der Themen bei zunächst einheitlich wirkender Stilistik. Hier ist nicht nur eine überaus originelle Zeichnerin zu bestaunen, sondern auch eine virtuose Erzählerin. Beidem gilt der ihr verliehene Preis, der damit eine neue Richtung einschlägt. Dabei hat die von der örtlichen Tageszeitung alle zwei Jahre vergebene Auszeichnung ohnehin schon einen exzellenten Ruf – nicht zuletzt, weil sie gleich bei ihrer zweiten Vergabe vor mittlerweile fünfundzwanzig Jahren an Neo Rauch ging, einen der heute erfolgreichsten Maler der Welt. Das Spek­trum der Prämierten reichte bislang von Installationen über Bildhauerei, Malerei, Video bis zu Fotografie.

Und nun auch bis zum Comic. Als Anna Hai­fisch, gebürtige Leipzigerin des Jahrgangs 1986, vor sieben Jahren im hoch angesehenen amerikanischen On­linemagazin „Vice“ den wöchentlichen Comicstrip „The Artist“ begann und ihren Debütband „Von Spatz“ über ein fiktives Erholungsheim für psychisch labile Großkünstler herausbrachte (und das auch noch gleichzeitig in deutscher und französischer Ausgabe), war das ein Urknall im Metier. Da hatte eine zuvor außerhalb Leipzigs vollkommen Unbekannte sofort einen unverkennbaren Stil gefunden, der auf traditionelle Comic-elemente wie anthropomorphe Tierfiguren zurückgriff, aber deren Körper in einer Weise verformte, dass sie wie pure Zeichen wirken. Exemplarisch ist das zu be­sichtigen an der Titelfigur aus „The Artist“, einem fadendünnen Vogelmenschen, dessen schüchternes Naturell seine angestrebte Künstlerkarriere ebenso zu­­verlässig verhindert wie die kommerziellen Erwartungen des Kunstbetriebs an ihn, die Anna Haifisch in ihren kurzen Geschichten mit eiskalter Bosheit ironisiert. Haifisch kokettiert gerne mit einer gewissen physiognomischen Ähnlichkeit zwischen ihrem Geschöpf und ihr selbst. Doch eine ganze Generation von Kunsthochschulabsolventen fand sich in dieser zerzausten Existenz wieder – und das international.

Überall gefragt, aber ganz bodenständig

Aber mehr noch als die Comicleser be­geisterten Anna Haifischs ebenso witziger wie sozialkritischer Erzählstil und die plakative Farbigkeit ihrer Bilder die etablierten Kunstinstitutionen. In dichter Abfolge bekam sie erste Förderpreise, waren ihre Arbeiten im Museum Gunzenhauser in Chemnitz zu sehen, bedachten sie die Artdirektoren großer Magazine mit Aufträgen. Mittlerweile zeichnet sie fürs MoMA in New York und die Hamburger Elbphilharmonie. Und ist doch ihren Ursprüngen treu geblieben: mit Comics sowieso, die sie auf unabhängige Publikationsforen und Kleinverlage in der ganzen Welt verteilt, und auch mit ihrer Leipziger Ateliergemeinschaft, die erst das richtige Ar­beitsumfeld für die unprätentiöse Zeichnerin bereitstellt.

Und so ist denn nach dem visuellen Schock in Gelb der zweite Saal der Ausstellung als Arbeitsraum gestaltet: In der Mitte eine fünfzehn Meter lange Phalanx von Tischen, die unter Glasplatten ein wildes, nur durch Überschriften wie „Kra kra püpüü“, „Bitte nicht!“ oder „Abgelehnte Tiere“ gegliedertes Arrangement des eigentlichen Schaffens von Anna Haifisch präsentieren: Tuschezeichnungen zu ihren Comics, Textszenarien, Skizzenblätter, Bildvorlagen. Alles kleinformatig, denn Haifisch zeichnet fürs Buch. Aber wie die Wandplakate des Foyers gezeigt haben, vertragen ihre Motive jede Vergrößerung.

Und so sind denn auch an den Längswänden des zweiten Raums gewaltige Bildfriese angebracht: links die Vergrößerung eines eigens für die Ausstellung geschaffenen autobiographischen Comics in starkem Gelb-Dunkel-Farbkontrast, der von einem künstlerischen Initialerlebnis als kleines Mädchen im Leipziger Zoo erzählt – jetzt bereits Publikumsliebling der Besucher, weil darin der Zoo noch einmal im Zustand vor seiner spektaku­lären Modernisierung dokumentiert ist. Und rechts hat Anna Haifisch Schwarz-Weiß-Zeichnungen der wechselnden Zeichentischkonstellationen im Atelier wandhoch vergrößern lassen, sodass man in Reihe all die Inspirationen für ihr Werk vorgeführt bekommt: die Comic­serie „Peanuts“, die „Babar“-Bilderbuchreihe, Publikationen und Objekte von überall her. Eine persönlichere Ausstellung kann man sich nicht denken, und im aufwendigen Katalog ist das alles in einer der Präsentation adäquaten werkstattartigen Form versammelt. Über diese Schau wird man einmal sagen können, dass sie zwar nicht Ausgangspunkt, aber eine zentrale Wegmarke des Gipfelsturms von Anna Haifisch war.

Anna Haifisch – Chez Schnabel. Im Museum der bildenden Künste, Leipzig; bis zum 3. Juli. Der Katalog, erschienen bei Spector Books, kostet in der Ausstellung 25 Euro, andersfarbig gebunden im Buchhandel 26 Euro.