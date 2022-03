Skulpturen-Ausstellung : Das Spiel der Streifen

Kunst außerhalb von Museen und Galerien auszustellen ist eine populäre Idee. Die Hemmschwelle ist bei Skulpturengärten, Kunstinseln oder -flussauen niedrig, und bei geschickter Konzeption können Kunst und Natur an solchen Orten zusammenwirken, wie es einem Museum nie gelingen kann. Wenn hochwertige Pavillon-Architektur zum Kunstgenuss hinzukommt, entsteht ein Gesamtkunstwerk. Berühmte Kunst-Orte wie Hombroich in Deutschland, Kistefos in Norwegen oder Storm King bei New York beweisen das.

Der Waldfrieden in Wuppertal hat noch nicht die gleiche Aufmerksamkeit gefunden, aber nur, weil die bergische Stadt selten auf dem Radar von Kulturtouristen ist – zu Unrecht, wie nicht nur eine Ausstellung des französischen Bildhauers Daniel Buren beweist, die das Ensemble aus Villa, Wald und Bildhauerei bereichert. Als Auftakt der Ausstellungstrilogie „One Window – Drei Künstler“ muss Buren wie später auch Tatsuo Miyajima und Bettina Pousttchi auf den Jardin artificiel des Skulpturengartens Waldfrieden und seiner Architektur reagieren. Alle drei Künstler machen die Glasfassade einer Ausstellungshalle im Park zu ihrem künstlerischen Ausgangspunkt. Burens farbiges Folien-Werk wurde auf die Hauptfassade appliziert und verbindet Außen- mit Innenraum, wie es die Glasfenster in einer gotischen Kathedrale tun. Das bunte Licht im Wechsel der Tageszeiten und die Schatten auf Boden und Wänden der leeren Halle schaffen „Bilder“.

Streifen als Markenzeichen

Buren arbeitet gerne in und auf Architektur, die er mit seinen schlanken, vertikalen Streifen versieht, die sich in all seinen Werken finden. Burens Markenzeichen sind Streifen unterschiedlicher Farbe, die auf unterschiedlichsten Materialien aufgebracht sind. Seit mehr als fünfzig Jahren klebt er seine Streifen auf Oberflächen, die er „durch seine Intervention zu einer neuen Erscheinung bringt“, wie die Kuratoren vom Waldfrieden hoffen. Burens Arbeit mit dem Titel „Architektur und Farbe“ wird drei Monate lang auf der großen Fensterfront kleben und den Blick in das Frühlingslaub mit dem Innenraum verbinden.

Im Sommer und Herbst werden zwei weitere Künstler die Architektur der Pavillons im Waldfrieden animieren: Miyajima aus Ibaraki in Japan nutzt dafür ein Feld aus Zahlen, während Pousttchi die Fassade mit einer Fotoin­stallation bedecken wird. Die Idee, drei Künstler um die Gestaltung einer Fassade zu bitten, scheint im Widerspruch zum Konzept eines Skulpturenparks zu stehen, in dem es um die vierdimensionale Wahrnehmung dreidimensionaler Werke geht. Aber für den englischen Bildhauer Tony Cragg, der den Waldfrieden an einem Hang über Wuppertal angelegt hat, ist „alles Skulptur, auch zweidimensionale Kunst“.