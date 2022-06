Amazon und die Architektur : Sphären der Stadteroberung

Glaskuppeln als Machtsymbol: Amazon baut seine Einflusssphäre am Stammsitz in Seattle immer weiter aus. Ganze vier Milliarden Dollar soll das Unternehmen bisher in seinen Konzernsitz investiert haben.

Das Bankenviertel von Seattle ist in den Corona-Jahren mächtig verslumt. Wie in fast allen amerikanischen Innenstädten hocken vor leer stehenden Ladenlokalen Obdachlose mit verklebten Haaren. Die Heerscharen der Büroarbeiter, die den jeweiligen Central Business District vor der Pandemie tagsüber bevölkerten, bleiben zu Hause und kaufen folglich in den Mittagspausen auch keine Smoothies, Burritos und Bagels mehr ein.

Neben dem Hochhausquartier von Seattle liegt das Retail Core, das Einkaufsviertel. Das schönste unter den großen Kaufhäusern ist das Macy’s, ein Art-déco-Meisterwerk, entworfen von John Graham, dessen Sohn pikanterweise als Vater der Shoppingmall gilt, weil er das 1950 eröffnete Northgate-Einkaufszentrum entworfen hat, die erste große Mall in Amerika und der Welt. Das Macy’s ist seit Februar 2020 bankrott und geschlossen, nachdem es seine oberen sechs Etagen in den vorangegangenen fünf Jahren an Amazon als Bürofläche vermietet hatte, um zu überleben. Die Schließung des wichtigsten Kaufhauses ist für Seattles Innenstadt ein ebenso tragischer Verlust wie hierzulande die vielerorts verrammelten Karstadt- und Kaufhof-Häuser.

Das Einkaufsverhalten hat sich irreversibel verändert. Nur ein paar Blocks nördlich der leeren Kaufhaus-Hülle, im Viertel namens Denny Triangle, hat der Amazon-Konzern seinen Hauptsitz. Der mächtigste E-Händler der Welt ist Profiteur der Krise. Anders als andere Tech-Riesen wie Apple, Facebook und Google hat Amazon für seine Zentrale eine dezidiert städtische Lage gewählt. Anfang der Zehnerjahre erwarb der von Jeff Bezos aufgebaute Konzern drei Straßenblöcke in Seattle. Insgesamt 18 Gebäude umfasst der urbane Campus inzwischen, aber das genügt dem weiter wachsenden Riesen nicht. Ein zweiter Hauptsitz im nahe gelegenen Arlington ist derzeit im Bau. Im HQ2 soll Platz für weitere 50 .000 Arbeitsplätze geschaffen werden.

Die Gestaltung der drei Türme wirkt beliebig

Amazon belegt heute ein Fünftel aller innerstädtischen Büroflächen in Seattle, die Mitarbeiter sind auf 33 Gebäude verteilt. Keine andere Innenstadt in Nordamerika wird so von einem einzigen Unternehmen dominiert.

Die Geschäftshochhäuser mit dunkel schimmernder Fassade, in denen der Konzern in Seattle residiert, wurden vom Architekturbüro NBBJ entworfen, das seinen Aufstieg einst umfangreichen Aufträgen der Marine für Militärbauten verdankte. Die Gestaltung der drei kastenförmigen Türme wirkt beliebig, doch seit vier Jahren gibt es mit den „Spheres“ einen Publikumsmagneten am Konzernsitz, der auch die architekturinteressierte Öffentlichkeit anzieht. Kurz nach Eröffnung coronabedingt schon wieder geschlossen, sind die drei gläsernen Blasen nun erstmals für jedermann erlebbar: Sie erinnern an das Gewächshaus Eden in Cornwall. Die amerikanische Variante ist im Detail jedoch weniger elegant als das von Nicholas Grimshaw entworfene Original.

Das Wort Sphere ist auch in seiner deutschen Übersetzung vieldeutig: Nicht nur Kugel und Sphäre werden damit beschrieben, sondern auch Abgrenzung, Wirkungskreis, Einfluss- und Interessenbereich. Die drei ineinander verschränkten Glaskuppeln dienen als „Lounge“ und Gewächshaus und sind das neue Wahrzeichen der aufstrebenden Metropole Seattle und ihres neben Boeing größten Arbeitgebers. Der weitgehend funktionslose Paradies-Bau ist eine gebaute Verräumlichung des Firmennamens: Es herrschen 22 Grad Celsius Raumtemperatur bei 60 Prozent Luftfeuchtigkeit. Die aufwendig konditionierte feuchtwarme Regenwaldluft ist für Hirn und Laptop auf Dauer nicht förderlich.