Alte Nationalgalerie Berlin : Spektakulärer Ankauf auf dünn besetztem Terrain

Eine blonde Schöne, wie mit der Sonne bekleidet, schreitet durch dichtes Unterholz. Links neben ihr hält eine junge Frau mit asiatisch an­mu­ten­den Gesichtszügen und weit abwehendem Haar ein blaues Schleiertuch ge­gen das Haupt der scheinbar vom Meer im Hintergrund in Richtung dschungelhaftes Landinneres schreitenden Frau. Neben der Zofe wiederum hebt eine ältere Frau die Hände vor ihr Gesicht; der benachbarte Mann, der, eng an sie gerückt, wohl ihr Ehemann ist, blickt mit unglücklicher Miene starr geradeaus. Das Gesicht der Frau im Goldkleid bleibt – in Öl ausgeführt – merkwürdig flach, während die traurigen Augen, Mund und Nase vom Künstler mit dem Bleistift eingraviert sind, was dem Ganzen den Eindruck von Gesichtszügen in einem Pfannkuchen verleiht, die ein Kind mit dem Kuchenmesser hineingeschnitten hat.

Stefan Trinks Redakteur im Feuilleton. Folgen Ich folge

In dem ausladenden Kleid der zentralen Frau mischen sich alle Farben des Himmels links hinter ihr: das Gelb der sonnenbeglänzten Wolken als Stofffarbe mit dem Hellblau des Azurs und dem Flaschengrün des Meeres als Faltenschatten. In allen anderen Leiber mischen sich wild die Farben der urwaldartig dichten Folie aus Grün und Braun. Auch das Mädchen, das rechts von der Frau sotto bosco ihre wie goldene Seide glänzende Schleppe hält, tritt ganz in diesen extrem malerisch-verwischten Hintergrund zurück.

Ein Rhizom aus Blutfäden unter den Füßen?

Die rotbraune Erde des Untergrunds, auf dem die goldene Frau steht, wirkt rissig trocken, was bei der überbordenden Fruchtbarkeit aber unwahrscheinlich ist. Eher scheint sich unheimlich ein blutiger Faden unter ihren Füßen zu drillen, mehrfach zu winden und zu überkreuzen. Von einem ähnlichen Netz in Grün aus Pflanzenstängeln und Lianen ist ein nacktes Kind neben ihr überzogen, sodass der kleine Körper im Unterholz fast unsichtbar wird.

Die einzigen Elemente, die sich nicht mit ihrem jeweiligen Hintergrund vermischen, sondern vom Maler unüberschnitten auf dem Erdboden drapiert werden, sind die smaragdgrüne Schlange, die sich aber gegen einen Vogel und nicht gegen die Frau wendet, sowie die beiden juwelenhaft blaurot leuchtenden Papageien, deren tief mit dem Pinselstiel eingeritzte Konturen noch einmal eigens von den sie umgebenden Farbwelten abgegrenzt wurden; schließlich auch die intensiv roten Blüten zu Füßen der Frau.

Angesichts der in jedem Detail einfühlsam gemalten abundanten Plastizität und Fertilität von Flora und Fauna ist die Versuchung groß, den Künstler in einem solchen paradiesischen Ambiente heimisch zu se­hen. Sein Namen findet sich im Schlangenschwanz: „J. Toorop“ steht dort hochsymbolisch in der hintersten Windung des Sündentiers zu lesen. Tatsächlich kam der heute in Deutschland viel zu wenig bekannte, seinerzeit aber im Pariser impressionistischen Symbolismus und als Teil der belgischen Avantgarde-Künstlergruppe „Les Vingt“ weithin berühmte Maler Jan Toorop im Jahr 1858 in Purworejo auf dem dschungelbewachsenen Eiland Java des Inselstaats Indonesien, damals „Niederländisch-Indien“, als Sohn eines Niederländers und einer Britin zur Welt. Auch die hochsymbolische Setzung seiner Signatur ist kein Zufall, ist doch die Schilderung der Natur keinesfalls eine naturalistische, vielmehr eine von zahlreichen Symbolismen durchzogene. Die traurige Schöne ist zwar mit der Sonne bekleidet wie die apokalyptische Frau mit Kind vulgo Maria in der Jo­han­nes­of­fen­barung, jedoch gab Toorop selbst dem zwischen 1890 und 1892 entstandenen Bild den Titel „Hetäre“.