Der so plötzlich aufgetauchte wie verschwundene Alexander, mit dem das Winckelmann-Museum in Stendal wucherte, ist wieder da – und nach Griechenland restituiert worden.

Aus leeren Augen schaut das Grauen angesichts der Sitten des internationalen Kunsthandels: Diese im Jahr 2000 in Stendal ausgestellte Büste Alexanders des Großen wurde jetzt an Griechenland restituiert. Bild: Picture Alliance

Die Kette der Restitutionen antiker Kunstwerke an ihre Herkunftsländer reißt nicht ab. Aus dem Metropolitan Museum in New York wurden in diesem Jahr Skulpturen an die Türkei und an Indien zurückgegeben. Reliefs aus dem Besitz der Mäzenin Shelby White gingen zurück nach China. Italien und Griechenland erhielten größere Konvolute aus der Konkursmasse der Firma Robin Symes Ltd. Was global agierende Händler wie Robin Symes, Gianfranco Becchina, Robert E. Hecht, Giacomo Medici und Subhash Kapoor über Jahrzehnte aus fragwürdigen Quellen an solvente Museen und Sammler vermittelt haben, gerät nun ins Visier der Behörden. Insider wie der Kurator Oscar White Muscarella warnten frühzeitig: Die Nachfrage nach Antiken befördert zwangsweise auch Raubgräberei und die Verbreitung von Fälschungen.

Im Jahr 2003 stellte der Katalog einer Ausstellung in Kassel zwei Fälschungen zur Diskussion, mit denen deutsche Museen getäuscht worden waren: einen Herakles der Antikensammlung Kassel und einen Bronzetorso der Münchner Glyptothek. Beide Fälle zeigen, dass eine reine Materialanalyse nicht ausreicht, um über die Echtheit eines Stücks zu entscheiden – und dass man Zweifel an der Provenienz und am stilistischen Befund ernst nehmen sollte. Inzwischen wird auch der „Alexander Basel“, ein Bronzebildnis Alexanders des Großen, das schon länger unter Fälschungsverdacht steht, in New York nicht mehr öffentlich ausgestellt.

Rechtlich enge Grenzen

In den „Ethischen Richtlinien“ des Internationalen Museumsrats (ICOM) und der „Berliner Erklärung“ wurden bereits in den Achtzigerjahren des zwanzigsten Jahrhunderts umfassende Sorgfaltspflichten im Kampf gegen illegale Archäologie formuliert. Seit 2004 rät ICOM den Museen generell davon ab, Objekte ohne Herkunftsnachweis auszustellen, da „dies als Duldung und Förderung des illegalen Handels mit Kulturgütern aufgefasst werden kann“. Die Rechtslage setzt der Translokation spektakulärer Funde in Sammlungen außerhalb ihrer Herkunftsländer ohnehin enge Grenzen.

Im Licht der aktuellen Ereignisse muss auch der Skandal um den „Alexander Stendal“ neu bewertet werden. Viele Jahre setzte Max Kunze, geboren 1944, sein ­Renommee als ehemaliger Direktor der Berliner Antikensammlung (Ost) für die Winckelmann-Gesellschaft und das Winckelmann-Museum in Stendal ein. Über die Personengedenkstätte hinaus sollte in der Altmark der wissenschaftliche Austausch gepflegt werden, wozu Ausstellungen aus internationalen Privatsammlungen ihren Teil beitrugen.

Beispielhaft war eine Schau im Jahr 2001: Gezeigt wurde ein neuzeitlich ergänzter Frauenkopf aus der Sammlung des Malers Henry Lebasque. Das Porträt aus dem Besitz der Kunsthändlerin Heide Van Doren Betz (San Francisco) wurde im Katalog als „Livia. Gemahlin des römischen Kaisers Augustus“ beschrieben. 2002 erschien das ansonsten unpublizierte Stück bei Sotheby’s in New York; heute befindet es sich in einem amerikanischen Museum. Man kann das als Win-win-Situation beschreiben: Das Museum bereichert sein Programm um ein unbekanntes Original, das im Gegenzug durch die wissenschaftliche Bearbeitung aufgewertet wird.