Aishti Foundation in Beirut : Wie passt die Kunst zur Krise in Libanon?

Ein erfolgreicher Geschäftsmann hat in Beirut eine Mischung aus Shoppingmall und Ausstellungshaus gebaut – wie passt das zur Situation in Libanon?

„Aïshti by the Sea“ in Beirut, eine Mischung aus Shoppingmall und Ausstellungshaus“. Bild: ddp

Die Treppe des Hotels in Beirut ist so breit und prunkvoll, dass man eine Rolltreppe daneben gebaut hat, weil dieser Aufstieg wirklich niemandem zuzumuten ist. An der Decke wackelt ein Kronleuchter, der so groß ist, dass man denken könnte, er hätte mehrere normal große Kronleuchter verschluckt.

Die Aïshti Foundation kümmert sich gut um die Presse bei der Reise, die sie anlässlich der Ausstellungseröffnung „Dark Light – Realism in the Age of Post-Truths“ organisiert hat. Am Flughafen wird man sofort in einen Porsche-SUV gesetzt. Er gehört Tony Salamé, einem der erfolgreichsten Geschäftsmänner des Libanons.