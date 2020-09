Beirut nach der Explosion : Kunst für die Moral

Am Hafen sind sie spät dran. Seit Tagen hört sich die Stadt nach Aufräumen an, nach Scherben, die man zusammenkehrt, und nach Schutt, der aus fensterlosen Häusern auf die Straßen fällt. Nur in der Marfa’ Gallery rührt sich nichts. Der Boden ist mit Glassplittern übersät, das in Stücke gerissene Rollgitter hat Gemälde aufgeschlitzt und unter sich begraben, eine Wand wölbt sich in den Raum hinein. An ihr hängt das einzige Werk, das die Explosion im Hafen von Beirut halbwegs unbeschadet überstanden hat. Ein Schriftzug aus Leuchtstäben des Künstlers Vartan Avakian mit dem prophetisch anmutenden Titel „A sign for the things to come“.

Vor der Galerie parkt seit Tagen ein Auto, mit zersprungener Windschutzscheibe und tief eingedrücktem Dach. Ein Mann in schwarzer Jogginghose taucht auf, blickt unbekümmert auf diesen Schrotthaufen, setzt sich hinein, dreht den Schlüssel – und hebt den Daumen. Er steigt aus, wischt sich die Glasscherben vom Hintern, greift eine Styroporplatte vom Müll, setzt sich darauf und fährt los. „Endlich freie Sicht auf die Galerie“, ruft Joumana Asseily und zückt ihr Handy. Marfa bedeutet im Arabischen Hafen. Asseily hat die Marfa’ Gallery im Herbst 2015 eröffnet, mit einer Schau von Vartan Avakian, der ihr half, die beiden Garagen unmittelbar hinter dem Hafen in einen kleinen White Cube zu verwandeln.