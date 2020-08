Kunst-Aktion der F.A.S. : Die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung wird zum Sammlerstück

Am Sonntag, den 23. August, spielt die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung „Cadavre Exquis“, das Lieblingsspiel der Surrealisten: Elf namhafte Künstler, von Julie Mehretu bis Thomas Demand, haben neue Werke für die F.A.S. gestaltet. Und zwar nach dem Prinzip der stillen Post: Der erste Künstler antwortet auf einen Klassiker der Malerei. Der nächste antwortet auf diese Antwort. Und so weiter. So verlor sich das Original in immer neuen Übersetzungen, in denen Denken, Stil und Methoden der Künstler so anschaulich werden wie selten. Erst am Sonntag sehen alle alles.

So viel darf man verraten: Es wurde eine Art kollektives globales Tagebuch des bisherigen Jahres 2020, von Corona bis Black Lives Matter.

Cadavre Exquis – die Stille Post der Künstler

Am 23. August in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung

Mit neuen Werken von:

Peles Empire

Kerstin Brätsch

Thomas Scheibitz

Laure Prouvost

Franz Erhard Walther

Frida Orupabo

Andrea Büttner

Julie Mehretu

Thomas Demand

Joan Jonas

James Richards

