Künstler gegen den Krieg : Kulturboykotte in Moskau

In Moskau haben wegen Russlands Überfall auf die Ukraine zwei Theaterleiter gekündigt. Die langjährige Di­rek­torin des Meyerhold-Zentrums, Jelena Kowalskaja, schrieb aus dem Anlass an ihre Abonnenten: „Russland hat die Ukraine überfallen, und ich schreibe Ihnen den letzten Brief als Direktorin des Meyerhold-Zentrums. Das Meyerhold-Zentrum ist ein staatliches Theater, und ich werde für den verbrecherischen Putin-Staat nicht ar­beiten.“ Außerdem kündigte der künstlerische Leiter des Majakowski-Theaters, Mindaugas Karbauskis, am Tag nach Beginn des Krieges, allerdings ohne eine Erklärung abzugeben.

Außerdem hat das Museum für zeitgenössische Kunst Garage sämtliche derzeit in Vorbereitung befindliche Ausstellungen auf eine Zeit verschoben, da in der Ukraine keine menschliche und politische Tragödie stattfindet, wie die Museumsleitung mitteilte. Man könne angesichts der Ereignisse nicht die Illusion von Normalität aufrechterhalten, so die Museumsleitung.

Unterdessen hat der isländische Performancekünstler Ragnar Kjartansson sein Fernsehserien-Remake „Santa Barbara. Wie man Kolonisierung verhindert“ im Kulturzentrum GES-2 vorzeitig beendet. Vor dem Hintergrund der Invasion Russlands in die Ukraine halte er es für falsch, das Projekt fortzusetzen, erklärte Kjartansson, der sich bei den Mitarbeitern von GES-2 für ihren Einsatz und dafür bedankte, dass sie ihr Herz und ihre Seele in die Produktion investiert hätten.

„Zeigt mehr ukrainische Kunst und Kultur“

Das Bolschoi-Theater verschob die Premiere des Balletts „Kunst der Fuge“, das der Choreograph Alexej Ratmanski herausbringen sollte. Ratmanski, dessen Eltern in Kiew leben, hat Russland wegen des Kriegsbeginns verlassen. Er hoffe, es werde eine Zeit geben, da er nach Moskau zurückkehren und die Produktion vollenden werde, teilte Ratmanski mit.

Mit einem Plädoyer für mehr ukrainische Kunst und Kultur wandte sich derweil Kulturstaatsministerin Claudia Roth an Museen, Theater und andere Institutionen in Deutschland. „Die Stärke von Kunst und Kultur sind die Schönheit und die Verletzlichkeit“, sagte die Grünen-Politikerin in dem der Deutschen Presse-Agentur vorliegenden Appell. Sie wende sich deswegen mit einer Bitte an alle Theater, Konzertveranstalter, Museen, Kultureinrichtungen. „Zeigt mehr ukrainische Kunst und Kultur.“ Gleichzeitig bat Roth, aber auch russische Kunst und Kultur zu zeigen.

Sehr unterschiedlich waren die Reaktionen an zwei großen Orchestern in Deutschland. Der Chefdirigent der Berliner Philharmoniker, Kirill Petrenko, verurteilte die Invasion Russlands in die Ukraine mit scharfen Worten. „Der heimtückische und völkerrechtswidrige Angriff Putins auf die Ukraine ist ein Messer in den Rücken der ganzen friedlichen Welt“, sagte der aus Omsk in Russland stammende Petrenko in einer Mitteilung. „Es ist auch ein Angriff auf die Kunst, die bekanntlich über alle Grenzen hinaus verbindet.“

Unter Druck steht der Chefdirigent der Münchner Philharmoniker und Putin-Freund Waleri Gergijew. Der Münchner Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) hatte ihm mit Rauswurf gedroht, wenn er sich nicht bis zu diesem Montag eindeutig von dem russischen Angriffskrieg distanziere. Auch andere Institutionen, etwa die Hamburger Elbphilharmonie, drohten Gergijew mit der Absage von Auftritten.

Der russische Angriff auf die Ukraine hat auch direkte Auswirkungen auf die kulturellen Beziehungen zwischen Russland und Deutschland. Die von Bund und Ländern getragene Stiftung Preußischer Kulturbesitz, mit zahlreichen Museen, Sammlungen und Instituten auch international eine der wichtigsten Kultureinrichtungen, zog erste Konsequenzen. „So gut unsere Zusammenarbeit auch war, wir können jetzt angesichts der Geschehnisse in der Ukraine nicht einfach zur Tagesordnung übergehen“, sagte Stiftungspräsident Hermann Parzinger. „Wir haben im Augenblick daher unsere Projekte und Zukunftspläne erst einmal auf Eis gelegt.“

Mit dem russischen Angriff sieht Parzinger auch eine Bedrohung für kulturelle Einrichtungen in der Ukraine. „Die Gefahren für Kulturgüter in der Ukraine sind sehr hoch. Wir wissen, dass von den Angreifern darauf keine Rücksicht genommen wird“, sagte der Stiftungschef. Die Unesco-Kommissionen von mehr als 25 Staaten, darunter Deutschland, brachten ihre Solidarität mit der Ukraine zum Ausdruck und wiesen darauf hin, dass sich in der Ukraine sieben Unesco-Welterbestätten befänden.