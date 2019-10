Louvre Abu Dhabi : Kühle Künste mitten in der reichen Wüste

Zwei Jahre nach seiner Eröffnung ist der Louvre Abu Dhabi im Alltag angekommen. Draußen herrschen schwüle vierzig Grad, drinnen wird kühler Weißwein gereicht und von einer jungen Frau in schwarzem Ganzkörperschleier mit dem Smartphone fotografiert.

Man feiert die neue Ausstellung: „Rendezvous in Paris“ versammelt Werke von mehr als vierzig Künstlern, unter ihnen Picasso, Modigliani und Chagall, die den Museumsbesuchern am Gold das frühe zwanzigste Jahrhundert nahebringen sollen – als eine Zeit, in der sich viele aus dem europäischen Ausland stammende Künstler auf den Weg nach Paris machten, um dort, so heißt es in der Ankündigung, in Freiheit zu arbeiten.