Vor der Krönung von Charles III. am Samstag hat sich Großbritannien mit den unsinnigsten Details beschäftigt. Nun aber kommt die wahre Herausforderung: die Liturgie.

Im Endspurt vor der Krönung sind der Öffentlichkeit seit Wochen häppchenweise Neuigkeiten verabreicht worden, die sich zu einer Art Spannung erzeugendem Trommelwirbel summieren. Jeden Tag eine frische Einzelheit über den Vorgang, eine neue Mutmaßung oder ein potentieller Streitpunkt betreffs der Ausrichtung des Zeremoniells, die je nach politischer Orientierung der jeweiligen Medienorgane auf kulturkriegerisch polarisierende Weise entweder als empörendes Zeichen von Wokeness oder begrüßenswerte An­passung an die Zeit beurteilt werden.

Gina Thomas

Von mal nachdenklichen, mal wetternden Meinungsstücken, ausführlichen Por­träts des Königspaares und der griesgrämigen Kampagne im „Guardian“, der die Kehrseiten der Monarchie in allen Facetten beleuchtet, abgesehen, hat sich die britische Berichterstattung bislang im Wesent­lichen um bunte Trivialitäten gedreht: dass Prinz George als einer der acht Pagen des Königspaares der jüngste zukünftige Monarch sei, der bei einer Krönung eine Rolle spiele; dass der konservative Abgeordnete Jacob Rees-Mogg, obwohl glühender Royalist, nicht einmal im Traum daran denke, die von Charles III. und Camilla aus praktischen Gründen als Krönungsgericht empfohlene Quiche zu kosten, weil das eine ekelhafte Speise sei, die abscheuliche Saubohnen enthalte; dass das Moderatorenduo Ant and Dec zur Krönung eingeladen ist, die Tochter Lord Mountbattens, eine der Brautjungfern und Hofdamen der verstobenen Königin, hingegen nicht; dass auch bei den Blumenarrangements in der Abtei von Westminster im Sinne des um­weltbewussten Königs auf Nachhaltigkeit geachtet werde; dass mehr als dreitausend Straßen für Straßenfeste geschlossen sein werden und die Kneipen hoffen, über das Krönungswochenende hinweg mehr als sechzig Millionen Pints zu zapfen.