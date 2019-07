In literaturwissenschaftlichen Seminaren in den Vereinigten Staaten, die wir beide regelmäßig unterrichten, ist man dieser Tage eher zurückhaltend bei der kritischen Bewertung der Arbeit von Studenten. Noch so abstruse Beiträge werden im Seminar als interessante Beobachtung gelobt, bevor man sie umformuliert, um noch einen Funken Einsicht herauszuschlagen. Bei schriftlichen Arbeiten lässt man in der Regel am Anfang der Bewertung verlauten, dass es sich hier um einen sehr guten Versuch handele, und führt dann vorsichtig Verbesserungsvorschläge an, von denen man hofft, dass Studenten sie zum Anlass tiefergehender Revisionen nehmen.

Der samtene Umgang mit der studentischen Arbeit hat neben der Sorge um die zarte Pflanze der Individuation, auf der man ja nicht gleich herumtrampeln will, vor allem den Grund, dass direkte und offene Kritik bei den mit Lob erzogenen Studenten auf Unverständnis stoßen würde. Schließlich bezahlen sie hohe Summen dafür, dass wir sie unterrichten, und kaufen sich damit gleichsam den Kokon, der sie vor jeder wirklichen Herausforderung schützt. In Wahrheit schützt dieser Kokon freilich auch uns, denn in Zeiten, in denen die Zahl der Hauptfach-Studenten in Fächern wie Englisch, Geschichte oder German Studies sinkt, wagen wir es nicht, die Verbliebenen vor den Kopf zu stoßen, und enthalten uns offener Kritik, um das zu schützen, was wir selbst bewahren wollen. Anders als in Deutschland, wo die Germanistik-Seminare oft überschwemmt sind (zum Teil wegen andauerndem Lehrermangel), sind unsere Kurse allzu oft dünn besetzt, was wiederum dazu führt, dass wir mit der Kritik eher zurückhaltend umgehen.