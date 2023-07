Kritik an Karlsruhe : Rückzug in die Echokammer

Wie reden wir eigentlich über das Bundesverfassungsgericht? Während in Polen Menschen für den Rechtsstaat auf die Straße gehen, arbeiten Institutionen der Rechtsprechung hierzulande meist im Stillen. Aber auch bei uns nehmen polemische Angriffe und populistische Delegitimierungsversuche zu. Die kürzlich aus dem Amt geschiedene Bundesverfassungsrichterin Susanne Baer hat in ihrer im „Spiegel“ abgedruckten Abschiedsrede darauf aufmerksam gemacht. So werde „die richtige Frage nach gerichtlicher Kontrolldichte zu oft mit einer diffusen Diffamierung verknüpft“. Entscheidungen würden als zu lang, als gestalterisch, als politisch, als grundlegend verfehlt oder als unverständlich kritisiert. „Das mag kritisch gemeint sein. Aber von rechts, also von denen, die diese Verfassungsordnung so nicht wollen, wird das gezielt benutzt.“ Man säe Zweifel, um am Ende zur offenen Diffamierung zu kommen. Urteilskritik als Steigbügelhalterin des Rechtspopulismus?

Es gibt in der Tat eine politische Szene, die einerseits das Gericht in einem kruden Kränkungsreflex permanent anruft, es aber andererseits aus nicht immer heimlicher Verachtung des liberal-demokratischen Rechtsstaats am liebsten schleifen würde. Blicke ins Ausland zeigen, dass solche Entwicklungen fatal enden können. Die Fragen nach Funktion, richtiger Form und Legitimität von Kritik beantwortet das aber nicht. Auch wenn das engagierte Plädoyer von Baer für eine kraftvolle Verfassungsgerichtsbarkeit, die gerade die Menschen wirksam schützt, die Rechtsschutz wirklich brauchen, uneingeschränkt Zustimmung verdient, sind Fragezeichen angebracht. Eine Verfassungsgerichtsbarkeit, die aus Sorge vor populistischen Affekten kritikscheu wird, würde den Herausforderungen der Zeit nicht gerecht.