Ukraine-Krise : Russlands Propaganda und die „angelsächsischen“ Geheimdienste

In wessen Dienst stehst du? Russland debattiert darüber, wer schuld ist an dem eigenen Truppenaufmarsch an den Grenzen der Ukraine. Fernsehpropagandisten und Patrioten behaupten, Amerika stachele das Nachbarland auf.

In Russland schlägt in diesen Tagen wegen des drohenden Überfalls auf die Ukraine nur eine kleine Gruppe Alarm, die sich „Kongress der Intelligenzija Russlands“ nennt. Liberale Politiker, Wissenschaftler, Schriftsteller, unter ih­nen der Publizist Lew Schlosberg, die Soziologen Lew Gudkow und Alexej Le­vinson und der Historiker Nikita Sokolow, haben eine „Resolution der Befürworter des Friedens gegen die Partei des Krieges in der russischen Führung“ un­terzeichnet, die erklärt, Russlands Bürger seien faktisch Geiseln des kriminellen Abenteurertums ihrer eigenen Au­ßenpolitik, die dem Land die Idee eines heiligen Krieges gegen den Westen aufzwingen wolle. Russland brauche keinen Krieg gegen die Ukraine und gegen den Westen, es werde von niemandem be­droht, heißt es in dem Dokument, das von etwas mehr als zweitausend Personen unterschrieben wurde.

Kerstin Holm Redakteurin im Feuilleton. Folgen Ich folge

Wer indes die russischen Nachrichten und Fernsehtalkshows anschaut, ge­winnt den Eindruck, dass nicht Russland 120.000 Soldaten mitsamt schwerstem Kriegsgerät von drei Seiten an die ukrainischen Grenzen verlegt hat und diese Stellungen weiter verstärkt, sondern dass das Land selbst von der NATO bedroht werde. „Wir schlagen dem Westen Frieden und Dialog vor und eine Sicherheitsarchitektur, die nicht auf Kosten anderer geht“, erklärte der Fernsehpropagandist des ersten Staatskanals, Wladimir So­low­jow, in der jüngsten Ausgabe seiner Sendung „Abend“ (Wetscher). Als Antwort schicke Deutschland Kampfflieger nach Rumänien und lasse böse Erinnerungen an den Zweiten Weltkrieg wieder aufleben, stellt Solowjow mit müde-verächtlicher Miene fest; und England kündige an, russische Besitztümer zu be­schlagnahmen.