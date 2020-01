Konflikt in Weimar : Die deutscheste Stadt Deutschlands

Es ist neun Uhr abends, sehr still und sehr menschenleer. Ein wirklich ungemütlicher Nebel. Es ist noch Herbst. Wo sonst der Blick auf Goethe und Schiller fällt, steht jetzt eine Mauer. Sie ist ein Nachbau, ein Kunstwerk, 3,20 Meter hoch und knapp 20 Meter breit. Die Elemente sind schmaler als die der Mauer in Berlin, aber die Ästhetik und das ganze Bedrohliche sind definitiv wiedererkennbar, sogar für jemanden, der von der echten Mauer nur noch die bunt angemalten Stücke beim Berghain um die Ecke kennt.

Hinter der Weimarer Mauer sind Goethe und Schiller nun also gar nicht mehr zu sehen, und das Haus dahinter nur halb. Es ist das Nationaltheater, der Geburtsort der ersten deutschen Demokratie. Vom Dach des Theaters leuchten zwei Wörter in Neon hinab auf die gottverlassene Mauer. Links leuchtet: „West“. Rechts: „Ost“.

„Antifaschistischer Schutzwall“ trifft Deutsche Klassik: Nirgendwo wird so klar wie hier, dass es zwei Weimars gibt. Einmal das DDR-Weimar mit seinem Plattenbau-Gürtel, der Mensa am Ilmpark aus dem Jahr 1982 und dem realsozialistischen Zeitungskiosk am Sophienstiftsplatz, in dem jetzt eine Kunstgalerie wohnt.

Hitlers Lieblingsstadt Weimar

Und dann das Goethe-Schiller-Wieland-Bach-Cranach-Liszt-Buchenwald-Bauhaus-Hitlers-Lieblingsstadt-Weimar. Das Nationalheiligtum der Deutschen. Die deutscheste Stadt, die es gibt. Deutschlands Traum und Albtraum, Hochkultur und Terror – ein ganzes großes Deutschland, auf 84 Quadratkilometer heruntergeschrumpft.

Seitdem in Berlin die Mauer gefallen ist, die sie hier nachgebaut haben, prallen die beiden Weimars sichtbar aufeinander. Der gescheiterte ostdeutsche Versuch und die alte gesamtdeutsche Idee. Das Gestern und das Bündnis aus Heute und Vorgestern: Nirgendwo in diesem Land reiben sie sich so eng aneinander wie hier. Und das tut manchmal beiden weh. Der Nebel wird dichter.

Nennen wir das ostdeutsche Weimar: Weimar Eins. Und das gesamtdeutsche Weimar, das Weimar der Geschichtsbücher: Weimar Zwei.

Ich bin noch mitten in Weimar Eins geboren, am Rand der Stadt, in einem Plattenbaugebiet namens „Weimar-West“. Ich war fünf, als die Mauer fiel, doch um den Westen zu erleben, brauchte ich nicht hinzufahren, er kam zu mir. Die Westdeutschen, die nach Weimar kamen und blieben, hatten Geld. Mit ihnen begann Weimar Zwei, Weimar Eins zu überlagern. Doch noch immer leben die beiden nebeneinanderher.

Deutschland in den Jahren 1860 bis 1945 in 400 Metern ablaufen

Die ostdeutschen Arbeitslosen sah ich für dieses Weimar Zwei Stiefmütterchenbeete jäten. Es sollte eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme sein, in Wahrheit war es nur demütigende Beschäftigungstherapie. Ich sah, wie aus Hoffnung erst Anpassungsschmerzen wurden und dann Apathie. Mit den neuen Haarfarben veränderten sich ganze Existenzen. Das Zusammenwachsen fand nicht irgendwo zwischen alten und neuen Bundesländern statt, sondern bei mir vor der Haustür. In Weimar, das immer mehr zu Weimar Zwei mutierte.

Zeit für einen neuen Besuch. Jetzt ist zumindest der Blick auf Goethe und Schiller wieder frei. Die Mauer wurde einmal wieder eingerissen.

„Du kannst hier“, sagt mir jetzt der Weimarer Stadtrat Martin Kranz, „Deutschland in den Jahren 1860 bis 1945 in 400 Metern ablaufen.“