Buchpreisträger de l'Horizon : Kann das heilen?

Bei so viel Aufregung kann eine ausgestreckte Hand schon einmal übersehen werden. In dieser Woche hat Kim de l’Horizon, frisch zum Buchpreisträger gekürt, einen Text in der „Neuen Zürcher Zeitung“ veröffentlicht, jener Zeitung, die nie zuvor eine Transperson selbst hat schreiben lassen, aber jetzt stolz für eine Schweizer Stimme Platz macht. Es geht darin zum Glück nicht noch einmal um kahlgeschorene Köpfe, darum ging es die ganze Buchmesse lang ausgiebig genug.

Am Rande geht es um einen Mann, dessen Bedeutung über die Grenzen der Schweiz hinaus nicht überschätzt werden sollte, um Ueli Maurer, einen Bundesrat der nationalkonservativen SVP, der neulich verkündete, wer für seine Nachfolge geeignet sei: Mann oder Frau, in Gottes Namen, bloß kein „Es“. Außerdem schreibt Kim de l’Horizon von einem gewalttätigen Angriff in Berlin. Seit der Verleihung des Buchpreises hat Kim de l’Horizon so viele Drohungen bekommen, dass der Verlag einen Sicherheitsdienst für die Zeit der Buchmesse engagieren musste. Jeder Auftritt, jedes Outfit wurde seziert, besonders experimentelle Passagen aus „Blutbuch“ zusammenhangslos verbreitet und für peinlich erklärt, für anstrengend und verkünstelt, als wäre man von Buchpreisträgern gefällige Urlaubslektüren gewöhnt.

Die Wunden der Gesellschaft

Das Inter­essante jedenfalls an Kim de l’Horizons Beitrag in der NZZ ist, wie er sich gegen die Polarisierung stemmt. „Es gibt Menschen wie mich, die vor allem in loser Community zueinanderhalten, weil wir angefeindet, geschlagen und getötet werden“, schreibt de l’Horizon. „Aber ich spreche nicht für diese Community, weil es auch darin keinen Konsens gibt. Ich spreche nur für mich.“ Es ist ein zugänglicher, ein konstruktiver, ein Metatext zum verschobenen Diskurs über Aufmerksamkeit und Identität, so wie der Roman in weiten Teilen zugänglich für uns binäre Geschöpfe ist. Die Rede von den Wunden der Gesellschaft und ihrer Heilung mag noch nicht ganz anschlussfähig sein. Aber wie anschlussfähig war die Botschaft eines Autors, der sich vor versammelter Zuhörerschaft in die Stirn ritzte?

Mehr zum Thema 1/

Kim de l’Horizon beschreibt im charakteristischen Ton des Blutbuches, einer Mischung aus Drama, Selbstironie und feinem Spott, die Zuschreibungen, den Hunger nach Macht, die Prägung der Seele, ohne irgendjemandem dafür die Schuld zu geben, nicht einmal Ueli Maurer. Und das ist doch einmal ein Fortschritt, auch gegenüber vielen, die sich aufgeregt und unversöhnlich auf derselben Seite wähnen. Jetzt müssten nur noch jene, die darauf beharren, Literatur habe nichts mit Identität zu tun, in Ruhe ein preisgekröntes Buch lesen, statt ständig auf die Identität des Urhebers zu zeigen. Es könnte uns ein wenig Heilung verschaffen.