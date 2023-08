In der Sendung „Inas Nacht“ traf die Gastgeberin jetzt sozusagen auf ihr Spiegelbild in Gestalt der Schauspielerin Anneke Kim Sarnau. Das Ergebnis: Eine groteske Lach-Arie von (alb-)traumhafter Qualität.

Wenn Leute in Kurznachrichten ständig das Tränenlach-Emoji verwenden oder in Großbuchstaben „HAHAHAHA“ als Reaktion schreiben, fragt man sich manchmal, ob das nicht etwas übertrieben ist. Säße man sich jetzt in Person gegenüber, denkt man, würde man auch nicht ständig und beim ge­ringsten Anlass in ausgestelltes, über­kandideltes, ja geradezu dreckiges Lachen ausbrechen – oder? In bestimm­ten Situationen, fällt einem dann ein, gibt es das aber doch: zum Beispiel, wenn betrunkene Junggesellen-Abschiedsgruppen in hässlichen T-Shirts Mitreisende in der Bahn terrorisieren – oder in der Fernsehsendung „Inas Nacht“.

Das Lachen ist darin programmiert, im Grunde wartet man alle paar Sekunden darauf, und es wird, wann immer im Gespräch mit den Gästen auch nur der Hauch einer Pointe in Sicht ist, grotesk verdoppelt: Dann singt der Shantychor vorm ­geöffneten Fenster des Hamburger „Schellfischpostens“ anstelle eines Karnevalstuschs: „Wit-zig, wit-zig, heute ham’ wir viel gelacht, denn wir sind bei Inas Nacht, ha-ha-ha-ha-ha!“ Das weckt Erinnerungen an die Unheil verkündende Lach-Arie der Musikantentruppe in Viscontis „Tod in Venedig“-Verfilmung, wird für gewöhnlich aber noch einigermaßen gut dosiert und in den Wohlklängen popmusikalischer Gäste aufgehoben.

Schnarchen mitten im Take

Doch was passiert, wenn Ina Müller, die das dreckige Lachen als Sängerin wie als Moderatorin gern auch durch Kalauer und Zoten erzwingt, sozusagen auf ihr Spiegelbild trifft, konnte man nun beim Besuch der Schauspielerin Anneke Kim Sarnau beobachten. Zunehmend betankt mit Weißweinschorle, später auch Whisky, schaukelten sich die beiden hoch. „Anneke, du bist wieder da! – „Ja – ha-ha!“ „Und ich fing an zu schnarchen, mitten im Take – ha-ha-ha!“ „Ich mein, der weiße Hai hat schon viel kaputt gemacht, dass man nicht mehr ins Meer gehen kann“ – „Oder ins Schwimmbad – ha-ha-ha-ha!“ Bisweilen synchron lachend, dabei immer wilder grimassierend, harm- und belanglose Anek­doten mit weit aufgerissenen Augen horrormäßig aufblasend, stei­ger­ten sie sich in einen grotesken Lach-Contest.

Dann entspann sich mit dem weiteren Gast Michael Mittermeier noch ein Gespräch darüber, ob manche Menschen an Zombies glauben. Mittermeier sagte, angesichts des ZDF-„Fernsehgartens“ seien solche Überlegungen nicht ganz unverständlich – offenbar nicht bemerkend, dass er selbst sich gerade in einem Film befand. Vielleicht einem von David Lynch, bei dem man sich ständig fragt, wann er in seine albtraumhafte Verschiebung und Verdichtung gekippt ist. Und am nächsten Morgen, ungläubig die Stand-Pressebilder der Sendung betrachtend, stellte man fest: Es war kein Traum, es war das deutsche Fernsehen, ha-ha-ha-ha-ha!