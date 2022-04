Kolumne Stallgeruch : Schön wie eine Göttin

Ein Zeichen seiner geschickten und mitunter auch nur vorgespielten Assimilation ist es, wenn Jaakob im ersten Band von Thomas Manns Roman „Joseph und seine Brüder“ seine Angebetete, Labans Tochter Rahel, mit ägyptischen Göttinnen vergleicht. Er tut es ihr gegenüber, er tut es seinem Onkel, ihrem Vater, gegenüber. Der Erzähler berichtet, wie Jaakob um dieser Liebe willen und seines Wunsches, Rahel zur Frau zu bekommen, alles daransetzt, Laban zu beeindrucken: als guter Schafhirte, der die Tiere nicht nur hütet, sondern kranke unter ihnen heilt, als Verschönerer des Besitzes, als Entdecker einer Quelle. So eng verwebt Thomas Mann die Motive des Gedeihens bei den Tieren einerseits und der menschlichen Liebe, Sexualität und Fruchtbarkeit andererseits, außerdem Jaakobs alttestamentlichen Gott, die Naturgeister und die ägyptischen Götter, dass einem schwindlig wird beim Lesen.

Vom Urgrund der Religionen, vom Übergang von einer zur nächsten und ihrem gleichzeitigen Existieren, aber auch von dem Ursprung großer Dynastien aus dem Willen, der Bestimmung zu folgen, handelt das Buch, so einfach wie verwirrend, so erheiternd wie ehrfürchtig machend: „Er fand Wasser in der Nähe von Labans Kornfeld, lebendiges Wasser, eine unterirdische Quelle, fand sie, wie er wohl wusste, mit Hilfe des Herrn, seines Gottes, obgleich sich Erscheinungen einmischten, die diesem eigentlich hätten zuwider sein müssen und sich wie ein Zugeständnis seines reinen Wesens an den Ortsgeist, die landläufigen Vorstellungen ausnahmen.

Jaakob hatte soeben vorm Hause unter vier Augen mit der lieben Rahel gesprochen, und zwar so galant wie offenherzig. Er hatte ihr gesagt, sie sei reizend wie Hathor von Ägypterland, wie Eset, schön wie eine junge Kuh. Sie leuchte in weiblichem Lichte, hatte er poetisch gesagt, sie erscheine ihm wie eine mit feuchtem Feuer die guten Samen nährende Mutter, und sie zum Weibe zu haben und Söhne mit ihr zu zeugen, sei sein allerinnigster Gedanke.“ Feuchtes Feuer, was für eine geniale und altertümliche Ausdrucksweise, man kann es nur ähnlich altmodisch schlüpfrig nennen und laut lachen.

Ein Leben lang eingesperrt

Aber die Sache mit der Schönheit der Kuh, die meint Thomas Mann ernst, und er tut recht daran. Hathor ist die Göttin der Liebe und der Mutterschaft, der Fruchtbarkeit und Geburt, so ähnlich wie Isis, die hier Eset genannt wird. Sie wird oft kuhhäuptig dargestellt, zwischen den langen, gerade aufragenden und oben leicht geschwungenen Hörnern trägt sie die Sonnenscheibe als Zeichen ihrer Verwandtschaft mit Re, dem Sonnengott. Der stattliche Kopf läuft zu den Nüstern schmal zu, das Maul ist wieder breiter, glatt, fest und feucht. Im Tempel von Deir el-Bahari zeigt ein Relief Hathor als Kuh, die der Königin Hatschepsut die Hand leckt. Die Mundwinkel Ihrer Majestät sind leicht nach oben gezogen, als kämpfe in ihr das Lachen, das die Berührung mit der rauen, kräftigen Kuhzunge zwangsläufig auslösen muss, mit der königlichen Würde und dem Respekt vor der Göttin in der Kuh.