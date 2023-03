Kolumne „Stallgeruch“ : Von Kopf bis Fuß auf Ziege eingestellt

Die Ziegenbauern Wiebke Medau und Sibylle und Regino Esch gründeten im Jahr 2001 Hof Steinrausch, ihren dem bundesweiten Netzwerk der Demonstrationsbetriebe Ökologischer Landbau angeschlossenen Biohof in der Eifel. Nach Jahren der Arbeit auf Schweizer Almen und in Norddeutschland wollten die drei gemeinsam sesshaft werden. Fünf Hektar standen damals in Regino Eschs Heimatdorf zum Verkauf. So fing alles an. Heute nutzen sie siebzig Hektar zur Haltung von 150 Ziegen und machen ihren eigenen Käse. Zu seiner Lehrzeit in der Berufsschule für Landwirtschaft war das Lehrerkind Regino Esch noch die Ausnahme. Fast alle anderen waren Bauernkinder. Die einzigen Ziegenhofgründer waren die drei dann nicht. Doch bleibt die Szene der Haupterwerbsziegenmelker in Deutschland übersichtlich. Fast alle sind Biobauern.

Die Franzosen hatten immer schon eine Erwerbsziegenhaltung; auch in der Schweiz war man früher mit zehn Ziegen ein gemachter Mann, sagt Esch. Anders in Deutschland, wo früher nur im Saarland und im Ruhrgebiet Familien Ziegen hielten – die man darum als Bergmannskühe bezeichnete. In der Eifel hielt man eher drei oder vier Kühe, die auch den Pflug ziehen mussten, und nur bei den Allerärmsten standen hinten im Garten Ziegen, und der Allerallerärmste hielt den Ziegenbock der Gemeinde. Erwerbsziegenhaltung wird in Deutschland seit etwa drei Jahrzehnten betrieben.